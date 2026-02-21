Moszkva reagált Trump döntésére

A Kreml reagált arra, hogy Donald Trump amerikai elnök egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat. Moszkva szerint a lépés „automatikus döntés” volt, miközben továbbra is bíznak abban, hogy a korlátozások idővel megszűnhetnek.

Moszkva nem lepődött meg. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott: a szankciók meghosszabbítása „automatikus” eljárás keretében történt. Hozzátette, Moszkvának nincsenek túlzott elvárásai az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos tárgyalások kapcsán, mivel – mint mondta – a folyamat összetett és elhúzódó – írja az Origo.

Moszkva szerint az oroszellenes szankciók az amerikai gazdaságnak sem jók

Donald Trump amerikai elnök a napokban írta alá azt a rendeletet, amely további egy évvel fenntartja az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket. Az elnöki dokumentum szerint Oroszország lépései és politikája továbbra is „szokatlan és rendkívüli fenyegetést” jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára és külpolitikájára.

A Kreml ugyanakkor korábban abban bízott, hogy Washington idővel feloldja a korlátozásokat. Moszkvai álláspont szerint a szankciók nemcsak Oroszországnak, hanem az amerikai gazdaságnak is kárt okoznak.

Erről beszélt korábban Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja is, aki szerint az intézkedések több mint 300 milliárd dolláros veszteséget okoztak az amerikai üzleti szférának. Állítása szerint a szankciók feloldása akár 14 ezer milliárd dollár értékű közös projektek előtt is megnyithatná az utat.