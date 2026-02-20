2026. február 20., péntek

Külföld

Megbüntette Washington az embercsempészeket

 2026. február 20. péntek. 16:19
Az Egyesült Államok szankciókat jelentett be csütörtökön több üzbég állampolgárságú tisztségviselő ellen a közép-ázsiai országban működő embercsempész-hálózattal összefüggésben.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a szankciók két, Üzbegisztánban bejegyzett, vízumügyintézéssel foglalkozó vállalat magas rangú tisztségviselőire vonatkoznak, akik elősegítették az Egyesült Államokba történő illegális bevándorlást.

Bár a tárca közleménye nem nevezi meg az érintett, beutazási tilalommal sújtott személyeket, arról tájékoztat, hogy a két vállalkozás közép-amerikai tranzitpontokra juttatta el az embereket - köztük kiskorúakat is -, hogy onnan illegálisan léphessenek az Egyesült Államok területére. A bejelentés nem sokkal azt követően látott napvilágot, hogy Savkat Mirzizjojev üzbég elnök részt vett Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök által felállított Béketanács első ülésén.

