Megállapodást írtak alá az E5 csoport védelmi miniszterei

A drónokat felhasználó csapásmérő képességek közös fejlesztéséről szóló megállapodást írtak alá pénteken Krakkóban az öt nagy európai NATO-tagországot tömörítő E5 csoport védelmi tárcájának vezetői – közölte a találkozó során megtartott sajtókonferencián Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.

Az E5 csoport a legnagyobb védelmi költségeket jegyző öt európai NATO-tagországot (Lengyelország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország) tömörítő, 2024-ben létrejött informális együttműködési formátum.

A találkozón részt vett Boris Pistorius német és Catherine Vautrin francia védelmi miniszter, valamint Luke Pollard brit és Isabella Rauti olasz védelmi miniszterhelyettes. Jelen volt Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Radmila Sekerinszka, a NATO főtitkárhelyettese is. Online csatlakozott Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter.

„Nagyon fontos megállapodást írtunk alá a drónokat felhasználó csapásmérő képességek közös fejlesztéséről, a közös, alacsony költségű gyártásról, valamint a drónok kiegészítő elemeinek közös beszerzéséről” – mondta el Kosiniak-Kamysz.

Közölte továbbá: a résztvevők megerősítették a további védelmi együttműködés szándékát, ezen belül azt, hogy országaik eleget tegyenek a NATO tavaly júniusi hágai csúcstalálkozóján elfogadott célkitűzésnek, mely szerint a nemzeti védelmi kiadások a GDP 5 százalékára emelik.

„Fő feladatunk olyan erőssé válni, hogy senki ne merjen támadást indítani az Európai Unió országai, ezen belül az E5-höz tartozó tagállamok ellen” – fogalmazott a lengyel politikus.

Rámutatott: a hidegháború vége óta, több mint 30 éve Európában nem létezett ilyen erős fegyvergyártás, mint jelenleg. „Ukrajna tapasztalatait ültetjük át, és rendkívüli módon fejlesztjük gazdaságunkat” – fogalmazott.

Az európai országokban „áttörés történt a fegyverkezés és a területükért vállalt felelősség terén”, egyúttal az európaiak „a lehető legjobb kapcsolatokat tartják fenn az Egyesült Államokkal”, és elismerik az amerikai csapatok jelenlétének szükségességét – jelentette ki Kosiniak-Kamysz. Hozzátette: Európa erősödése „elősegíti, nem pedig akadályozza az Egyesült Államokkal folytatott együttműködést”.