Lengyelország besokallt az ukránoktól

Lengyelország eltörli az ukrán menekülteknek nyújtott különleges juttatásokat: az elnök aláírta a törvényt.

Karol Nawrocki aláírta az új törvényt, amely eltörli az ukrán menekülteknek nyújtott különleges juttatásokat

Karol Nawrocki lengyel elnök aláírt egy dokumentumot, amely előírja az ukrán menekülteket támogató összes eszköz átruházását a külföldiek védelméről szóló általános törvénybe – jelentette a PAP.

Szerinte a „feltétel nélküli kiváltságok szakasza” véget ért. Hangsúlyozta, hogy Lengyelország továbbra is támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, de az új törvénynek korszerűsítenie kell a segélyrendszert és védenie kell az államháztartást.

Érdemes megjegyezni, hogy az úgynevezett ukrán különleges támogatásról szóló törvény 2022 óta külön jogrendszert hozott létre, amely egyszerűsítette az Ukrajnából érkező menekültek tartózkodására, munkavállalására, ellátásokra és oktatásra vonatkozó szabályokat.

Az új törvény fokozatosan megszünteti ezt a rendszert, és a kulcsfontosságú támogató eszközök a külföldiek védelméről szóló általános rendelkezések közé kerülnek. Ezenkívül az aláírt dokumentum 2027. március 4-ig meghosszabbítja a háború elől menekült ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodásának jogszerűségét.

Ami változik:

A 2022-es különtörvényt, amely leegyszerűsítette az ukránok tartózkodási, munkavállalási és szociális juttatásokhoz való hozzáférését, hatályon kívül helyezik.

Egységes ideiglenes védelmi rendszert vezetnek be minden külföldi számára.

Meghosszabbították az ukrán állampolgárok tartózkodásának jogszerűségét - 2027. március 4-ig kérvényezhetik a legalizálást.

A PESEL UKR státuszát beépítik a külföldiek védelméről szóló általános törvénybe.

A papír alapú igazolványokat a Diia (DIIA) elektronikus kártya és a lengyel mObywatel alkalmazáson keresztüli megerősítés váltja fel.

A szociális juttatások és a lakhatási támogatás korlátozott lesz – ezeket főként a kiszolgáltatott kategóriák kapják majd.

Orvosi segítséget fognak nyújtani kiskorúaknak, alkalmazottaknak, kínzás és nemi erőszak áldozatainak, valamint más kiszolgáltatott személyeknek.

Fontos, hogy a törvény 2026. március 5-én lép hatályba.