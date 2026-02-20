Japán békeszerződést tervez kötni Oroszországgal, a két ország közötti nehéz kapcsolatok ellenére. Ezt Takaicsi Szanae miniszterelnök jelentette be a RIA Novosti szerint.

„Japán és Oroszország kapcsolata nehéz állapotban van, de a japán kormány elkötelezettsége a területi kérdés megoldása és a békeszerződés megkötése iránt nem változott” – mondta Japán miniszterelnöke.

Korábban Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Oroszország és Japán kapcsolata Tokió ügyetlen intézkedései miatt visszafordíthatatlan pontra jutott. A diplomata felidézte, hogy japán városokban tüntetéseket tartottak az Északi Területek Napja (az orosz tulajdonban lévő Kunashir, Iturup, Shikotan és Habomai szigetek japán elnevezése) alkalmából. Eközben Tokió továbbra is a Moszkvára nehezedő fokozott nyomásra és új oroszellenes szankciók bevezetésére szólít fel – írja a lenta.ru.