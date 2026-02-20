Földomlásban többen meghaltak egy dél-afrikai gyémántbányában

Maga alá temetett öt bányászt egy földcsuszamlás a dél-afrikai Észak-Fokföld tartományban működő Ekapa gyémántbányában, nagy valószínűséggel mindannyian meghaltak – közölte a dél-afrikai bányászati miniszter pénteken.

A bányászok kedden a hajnali órákban rekedtek a sárlavina által betemetett bányában, 800 méteres mélységben. Gwede Mantashe miniszter a mentési munkálatok értékeléséről pénteken tartott sajtótájékoztatón azt mondta: jelenleg a holttestek felszínre hozatala a feladat.

A létesítményt üzemeltető Ekapa Minerals cég közölte, hogy az incidens után azonnal leállították a termelést, és a mentési munkálatok azóta folyamatosak. "A tragédia óta eltelt idő komoly aggodalomra ad okot, de a mentési erőfeszítések nem változtak és nem adjuk fel a reményt" - közölte a társaság vezérigazgatója, aki közleményében azt is jelezte, hogy vizsgálat indul a történtek körülményeinek feltárására.

Az üzemeltető már tájékoztatta az eltűnt bányászok hozzátartozóit, akik csütörtök este virrasztást tartottak a bánya közelében.

A dél-afrikai kormány és a bányaipar az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett a bányabalesetek számának csökkentésére a Zero Harm elnevezésű kampány keretében. Tavaly 41 halálos balesetet jegyeztek fel a dél-afrikai bányákban, ami a valaha mért legalacsonyabb adat.

Az Ekapa bánya Kimberley városában található, amely a 19. századi gyémántláz idején a világ minden tájáról vonzotta a kalandvágyókat. A gyémántbevételek jelentős szerepet játszottak a dél-afrikai ipar és az aranybányászat fejlődésében, amely az országot gyarmatosító Nagy-Britannia gazdaságához is hozzájárult az első és második világháború alatti időszakban.