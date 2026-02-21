Egy azonosítatlan amerikai repülőgép repült át orosz területre – február 20-án reggel észlelték a Murmanszki régió felett. A repülés részleteit hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Jurij Knutov katonai szakértő azt feltételezte, hogy a repülőgép „szokatlan rakományt” szállíthatott, míg a média arról számolt be, hogy Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök tartózkodott a fedélzeten.

A Flightradar adatai szerint a Boeing 787-8-as repülőgép a Washington melletti Andrews légibázisról szállt fel. Átrepült Murmanszk, Arhangelszk és Kirov megyék, valamint a Baskíria Köztársaság felett. Ezután átlépte az orosz határt, és belépett Kazahsztán, majd Üzbegisztán légterébe.

A járatkövető szolgálat nem tünteti fel a személyzet adatait. Jurij Knutov katonai szakértő a Gazeta.ru-nak nyilatkozva azt sugallta, hogy a repülőgép rakományt szállíthatott Kazahsztánba, a Washington és Asztana közötti egyre erősödő katonai együttműködés közepette. Úgy véli, hogy Oroszország ebben az esetben engedélyezhette a repülést.

Knutov hangsúlyozta, hogy a repülőgép „100 százalékban szokatlan rakományt” szállított, de nem részletezte, hogy mi lehetett az. A szakértő hozzátette, hogy ha a repülés engedély nélküli lett volna, Oroszország azonnal reagált volna.

Üzbegisztán elnöke is a fedélzeten lehetett

A RIA Novosti a FlightAware adataira hivatkozva arról számolt be, hogy az Andrews légibázisról indult járaton Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök utazott, aki részt vett a gázai helyzettel foglalkozó Béketanács első ülésén. A találkozót Washingtonban tartották.

Mirziyoyev repülőgépe február 19-én, szerint 22:12-kor indult az amerikai légibázisról, és február 20-án, szerint 10:13-kor landolt Taskentben.

Shavkat Mirziyoyev részvételét a Béketanács ülésén február 19-én jelentették be. Megjegyezték, hogy ő volt az egyetlen posztszovjet vezető az Egyesült Államokban, aki oroszul beszélt – írta meg a Lenta.ru.