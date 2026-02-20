Dubravka Suica uniós biztos részt vett a washingtoni Béketanács ülésén

Dubravka Suica, a Földközi-tenger térségéért felelős uniós biztos részvétele a washingtoni Béketanács ülésén nem jelent tagságot, és a kezdeményezés támogatását sem jelenti; a biztosi részvétel célja kizárólag a gázai helyreállításról és újjáépítésről szóló egyeztetés volt – közölte az Európai Bizottság szóvivője pénteken.

Guillaume Mercier elmondta: a bizottságot a rendezvényen Suica képviselte, és hangsúlyozta, hogy a részvétel a Gázával kapcsolatos nemzetközi erőfeszítések koordinációjára és kiegészítésére irányult. „Kulcsfontosságú, hogy az Európai Unió ott legyen az asztalnál, és egyeztessen a releváns regionális és nemzetközi szereplőkkel” – fogalmazott.

Újságírói kérdésre reagálva, amely az eseményen megjelenített uniós zászlóra vonatkozott, a szóvivő közölte: a zászlók elhelyezése a szervezők döntése volt, és az EU részvétele nem jelenti azt, hogy az unió a fórum tagjává vált volna.

Hozzátette, hogy a bizottságnak „számos kérdése van a Béketanács alapokmányának több elemével kapcsolatban, különösen a hatáskör, az irányítás és az ENSZ alapokmánnyal való összeegyeztethetőség tekintetében”.

„A találkozón való részvételünk célja pedig az volt, hogy bemutassuk az EU támogatását Palesztina iránt, és megerősítsük készségünket arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata alapján támogassuk Gáza helyreállítását és ellenállóképességének megerősítését ”- jelentette ki.

A sajtótájékoztatón szóba kerültek tagállami kifogások is, amelyek szerint a Bizottság nem kapott tanácsi felhatalmazást a részvételre. A szóvivő ezzel kapcsolatban elmondta: a bizottság meghívást kapott és azt elfogadta, mivel a testület hatáskörébe tartozik az ilyen jellegű meghívások elfogadása nemzetközi fórumokon.

Emlékeztetett: az EU a kétállami megoldás következetes támogatója, és a gázai korai helyreállítás és újjáépítés csak akkor lehet fenntartható, ha hiteles politikai perspektívára épül. A szóvivő szerint a biztos washingtoni tárgyalásain hangsúlyozta a palesztin részvétel fontosságát is a konfliktust érintő egyeztetéseken.

A kérdés a tagállamok nagyköveti szintű egyeztetésén (Coreper) is napirendre került; a tagállamokat előzetesen tájékoztatták a részvételről, és a bizottság a találkozót követően beszámol az egyeztetésről.