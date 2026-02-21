2026. február 21., szombat

Előd

Külföld

Dánia „teljes készültségi” stratégiát hirdetett

A dán kormány 1,2 milliárd koronát fordít az ország ellenálló képességének megerősítésére háborús és hibrid fenyegetések idején

MH/ MTI
 2026. február 21. szombat. 7:16
Dánia „teljes készültségi” stratégiát indít útjára annak érdekében, hogy megerősítse az országot az esetleges háborúk, hibrid támadások vagy természeti katasztrófák ellen – jelentette be Torsten Schack Pedersen, a szociális biztonságért és megelőzésért felelős miniszter pénteken.

Dánia „teljes készültségi” stratégiát hirdetett
Dán katonák lőgyakorlaton Grönlandon
Fotó: AFP/Handout/Forsvaret/Simon Elbeck

A kormány 1,2 milliárd dán koronát (60 milliárd forint) tervez pótlólagosan beruházni a nemzeti készültségi stratégia végrehajtásába. „Mindannyiunknak együtt kell dolgoznunk, hogy Dánia ellenállóbbá váljon” – mondta Pedersen.

Figyelmeztetett, hogy Dánia a második világháború óta a legsúlyosabb és legösszetettebb kockázati és fenyegetési forgatókönyvvel néz szembe. Ebben a helyzetben mindenki felelős a saját és mások biztonságáért is – hangsúlyozta.

A „teljes készültségi” stratégia célja, hogy lehetővé tegye a hatóságoknak, a vállalkozásoknak és az állampolgároknak, hogy háború, katasztrófa vagy bármilyen más válság idején együtt tudjanak működni a különböző hatóságokkal. Hasonló stratégiák már léteznek Svédországban, Norvégiában és Finnországban is.

