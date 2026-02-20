Beszólt a belga miniszter a német kancellárnak

A belga védelmi minisztérium vezetője, Theo Franken szerint Friedrich Merz német kancellár jobban teszi, ha „befogja a száját” a nukleáris fegyverek ügyében – számolt be róla az EurAsia Daily.

„A nukleáris elrettentésről szólva egyszerűen nem értem, miért beszélnek ennyit az európai vezetők. Ez ésszerűtlen. Kérem, tartsa a száját” – írta közösségi oldalain Franken, Merz nyilatkozatára reagálva.

A német kancellár a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián pénteken arról beszélt, hogy Emmanuel Macronnal már folytattak megbeszéléseket az európai nukleáris elrettentésről. A francia elnök nem mellesleg már 2020-ban, Donald Trump amerikai elnök első ciklusa alatt is fokozott együttműködést ajánlott a nukleáris elrettentés kérdésében a francia atomfegyverekre alapozva, de elképzeléseit Angela Merkel és Olaf Scholz sem támogatta, vette észre a hirado.hu.

A Müncheni Biztonsági Konferencia számára készült egy szakértői jelentés is, mely arra figyelmeztetett, hogy Európa nem bízhatja tovább teljes mértékben az Egyesült Államokra a nukleáris elrettentéssel kapcsolatos stratégiai gondolkodást. A dokumentum szerint a kontinensnek sürgősen alkalmazkodnia kell egy „új nukleáris valósághoz”, különös tekintettel arra, amit a Kyiv Post Oroszország „nukleáris fedezettel végrehajtott revizionizmusának” nevez.

Emlékeztetőül, a német kancellár korábban kizárta annak lehetőségét, hogy Németország saját nukleáris fegyvereket fejlesszen, ugyanakkor megnyitotta a vitát Franciaországgal és az Egyesült Királysággal egy európai nukleáris pajzs létrehozásáról a NATO keretében.

Merz szerint Németország harci repülőgépeket biztosíthatna, hogy azokon francia vagy brit nukleáris rakétákat helyezzenek el. A nyugat-németországi Büchel légibázison már állomásoznak Tornado harci repülőgépek amerikai nukleáris fegyverek esetleges bevetése céljából, melyeket Merz szerint elméletileg brit és francia nukleáris fegyverekre is lehet alkalmazni.

A NATO 32 tagállama közül jelenleg az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Nukleáris elrettentő erejét a NATO jelenleg elsősorban az Egyesült Államok nukleáris arzenáljára alapozza, ugyanis a két európai hatalom állománya együttvéve is csak néhány száz robbanófejet tesz ki, szemben az Egyesült Államok nagyjából 5000-es arzenáljával.

Becslések szerint Európában mintegy 100 amerikai nukleáris fegyver van telepítve, köztük néhány Büchelben.