Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok. Erről is beszélt a miniszterelnök csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor elmondta: Brüsszelnek a Barátság-kőolajvezeték ügyében ki kell állnia két tagállama, Magyarország és Szlovákia mellett, Ukrajnával szemben.

Orbán Viktor hangsúlyozta: „mi is így látjuk, meg a szlovákok is, ez már eleve két szem, meg a jelentések is arról szólnak, hogy a Barátság-kőolajvezeték működőképes. Semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítást. Erről nem érdemes vitázni, ez ténykérdés”.

Orbán Viktor hozzátette: az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás szerint ukrán lépések nem kockáztathatják semmilyen európai uniós tagállam energiabiztonságát. Most azonban éppen kockáztatják – emelte ki.

Kifejtette, hogy a sérelmet szenvedett szerződő fél Magyarország, amelyet ebben a szerződésben Brüsszel képvisel, ezért neki meg kell hívnia, vallatóra kell fognia az ukránokat, hiszen szerződésszegés történt: két uniós tagállam került veszélybe a döntésük miatt.

Megjegyezte azt is, hogy Brüsszelnek most azzal a nehéz helyzettel kell szembenéznie, hogy bár a szíve az ukránokhoz húz, Magyarország az EU tagja, Ukrajna pedig nem tagja az uniónak. Ezért nem a szíve szerint kell eljárnia, hanem teljesítenie kell szerződéses kötelességét.

Orbán Viktor azt mondta: Brüsszelnek a tagállamok érdekének védelmébe kell fellépnie, tehát most ki kell állnia Magyarország és Szlovákia mellett, Ukrajnával szemben – írta meg a Magyar Nemzet.