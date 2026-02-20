Az legfelsőbb bíróság érvénytelenítette Trump globális vámintézkedéseit

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága 6-3 arányú döntéssel érvénytelenítette Donald Trump elnök globális vámintézkedéseit pénteken, azt mondva ki, hogy az elnök jogellenesen alkalmazta az 1977-es rendkívüli gazdasági felhatalmazási törvényt (IEEPA).

Donald Trump az elmúlt hetekben a Legfelsőbb Bíróság várható döntését "élet vagy halál" kérdésének nevezte az amerikai gazdasági számára, ugyanakkor többször nyilatkozott úgy, hogy, ha a bíróság döntése kedvezőtlen lesz, akkor létezik alternatív megoldás a vámok bevezetésére.

Az elnök tavaly áprilisban gazdasági vészhelyzetre hivatkozva mutatta be az Egyesült Államok új vámrendszerét, amely megemelt vámtételekről szól, számos ország esetében "viszonossági" alapon, külön megállapítva. Az Európai Unió esetében egységesen a teljes országcsoportra állapított meg emelt vámtételt az amerikai adminisztráció, ami éles kritikát váltott ki Brüsszel részéről.

A mostani döntés megerősítette az alsóbb szintű bírósági ítéletet az ügyben, amelyet számos vállalat és 12 szövetségi állam vitt bíróság elé.

A szóban forgó, az IEEPA alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be, amelyet a döntés nyomán elvben vissza kell téríteni.