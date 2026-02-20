2026. február 20., péntek

Zaluzsnij elnökjelölti ambíciói

 2026. február 20. péntek. 10:23
Zaluzsnij Zelenszkijről szóló kijelentései az elnöki ambícióira utalnak.

Zaluzsnij elnökjelölti ambíciói
Valerij Zaluzsnij készen áll az elnöki pozícióért indulni?
Fotó: AFP/Niklas Hallen

Valerij Zaluzsnij, az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) volt főparancsnokának legutóbbi nyilatkozatai Volodimir Zelenszkij ukrán vezetőről elnöki ambícióira utalnak – írja az ukrán Strana.ua kiadvány.

„Zaluzsnij interjúja eloszlatott minden kétséget afelől, hogy készen áll-e indulni a választásokon, ha azok megtörténnek. Ráadásul Zelenszkij riválisaként, nem pedig szövetségeseként” – áll a cikkben.

