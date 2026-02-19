2026. február 19., csütörtök

Külföld

Visszatért a hatalomba a Hamász

 2026. február 19. csütörtök. 16:16
Visszaszerezte a Hamász az irányítást Gázában az Izraellel vívott harcokban elszenvedett súlyos veszteségei ellenére - írja friss cikkében a BBC.

A szomorú valóság: minden halott helyére tíz elkeseredett harcos áll be
Fotó: AFP/NurPhoto/Majdi Fathi

Amikor az Egyesült Államok által elrendelt tűzszünet tavaly októberben leállította a gázai háborút, a Hamász Izrael elleni, gyakorlatilag a túléléséről szóló háborúja átcsapott a hazai ellenőrzésért folytatott küzdelembe - írja friss összeállításában a BBC. Mint olvasható, a zsidó állammal folytatott konfliktus megtörte az egységes rendszert, s így az amúgy fegyelmezett és jól szervezett Hamász apróbb gerillacsoportokra hullott szét.

Tetézte a bajt a szervezet vezetőinek likvidálása, továbbá a Gázai övezet megsemmisülése, a lakosság ki-és áttelepítése valamint a gazdaság összeomlása. A Hamász által vezetett egészségügyi minisztérium szerint több mint 72 000 helyi lakos halt meg izraeli támadásokban a konfliktus során.

Négy hónappal a békekötés után azonban a polgárok ma azt mondják, hogy a Hamász ismét kiterjesztette ellenőrzését a biztonság, az adóbevételek és a kormányzati szolgáltatások felett. Mindez súlyosan befolyásolhatja a rendezést és a térség hosszú távú jövőjét - húzza aláa BBC. Ugyancsak esélyes, hogy a terrorista szervezet készen áll-e lemondani fegyvereiről és hatalmáról, ahogyan azt Donald Trump béketervének második szakasza most előírja.

