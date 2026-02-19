2026. február 19., csütörtök

Előd

Vicces pillanatok a Béketanács ülésén + VIDEÓ

MH
 2026. február 19. csütörtök. 18:52
Frissítve: 2026. február 19. 18:57
Javier Milei argentin elnök rosszalkodott egy csöppet a Béketanács ülésén, amibe aztán a magyar kormányfőt is bevonta.

Vicces pillanatok a Béketanács ülésén + VIDEÓ
Javier Milei argentin elnök, Gianni Infantino, a FIFA elnöke és Orbán Viktor magyar kormányfő hallgatják Donald Trump beszédét
Fotó: AFP/Getty Images North America/Chip Somodevilla

Javier Milei argentin elnök, Gianni Infantino, a FIFA elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök szinte egy kupacban hallgatták Donald Trump amerikai elnök beszédét a Béketanács washingtoni ülésén. Vélhetően két fölszólalás között aztán Milei váratlanul megragadta a mikrofont, s egy dalt imitálva „rosszalkodni” kezdett - amelybe idővel Orbán Viktor kormányfőt is bevonta.

Utóbbi „Ha így folytatjuk, szétültetnek...” kommentel osztotta meg az esetről készült videót saját közösségi oldalán.

