Vicces pillanatok a Béketanács ülésén + VIDEÓ

Javier Milei argentin elnök rosszalkodott egy csöppet a Béketanács ülésén, amibe aztán a magyar kormányfőt is bevonta.

Javier Milei argentin elnök, Gianni Infantino, a FIFA elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök szinte egy kupacban hallgatták Donald Trump amerikai elnök beszédét a Béketanács washingtoni ülésén. Vélhetően két fölszólalás között aztán Milei váratlanul megragadta a mikrofont, s egy dalt imitálva „rosszalkodni” kezdett - amelybe idővel Orbán Viktor kormányfőt is bevonta.

Utóbbi „Ha így folytatjuk, szétültetnek...” kommentel osztotta meg az esetről készült videót saját közösségi oldalán.