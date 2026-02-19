Szlovákia újabb válaszlépést fontolgat

Szlovákia az Ukrajnán keresztül érkező kőolajszállítás megszakadása nyomán újabb ellenlépéseket helyezett kilátásba. A dízelexport leállítása után az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítás felfüggesztését is mérlegeli – közölte Robert Fico.

Újabb fejlemény körvonalazódik a közép-európai energiaellátási vitában: Szlovákia a dízelszállítások leállítása után az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export felfüggesztésének lehetőségét is mérlegeli. A bejelentést Robert Fico szlovák miniszterelnök tette, aki közölte, hogy a kormány az Európai Bizottsághoz fordul a Barátság kőolajvezetéken érkező szállítások megszakadása miatt – számolt be a Világgazdaság.

Fico szerint hírszerzési információk alapján a vezetéket műszakilag helyreállították, ugyanakkor az ukrán fél nem engedélyezi a tranzit újraindítását. A miniszterelnök ezzel összefüggésben jelezte: Pozsony válaszlépésként akár az Ukrajnába irányuló villamosenergia-export felfüggesztését is fontolóra veheti.

Az áramexport esetleges leállítása érzékenyen érintené Ukrajnát, amelynek energiaellátása a háború kezdete óta többször akadozott. Szlovákia – Magyarországhoz hasonlóan – meghatározó tranzit- és ellátó szerepet tölt be a térségben.

A szlovák kormány konkrét intézkedéseket is bejelentett a kőolajszállítás megszakadása után.

Robert Fico közlése szerint a pozsonyi Slovnaft finomító azonnali hatállyal leállítja az Ukrajnába irányuló dízelexportot, és termelését a hazai piac ellátására összpontosítja.

A kormány 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel az állami stratégiai készletekből, hogy áthidalja a tengeri szállítmányok beérkezéséig tartó, várhatóan húsz-harminc napos időszakot. A miniszterelnök hangsúlyozta: Szlovákiában nem fenyeget üzemanyaghiány, a belső ellátás biztosított.

A szlovák bejelentésekre Ukrajna is reagált. Heorhij Tihij külügyi szóvivő szerint Magyarország tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték azért állt le, mert Oroszország csapást mért rá.

Nyilatkozata Szijjártó Péter korábbi bejelentésére érkezett válaszként, miután Budapest a dízelszállítás leállítását a kőolajtranzit újraindításához kötötte. Tihij úgy fogalmazott: furcsának tartják, hogy a magyar fél nem nevezi meg egyértelműen Oroszországot a történtek felelőseként.

Az energiaellátással kapcsolatos vita ezzel tovább éleződik, miközben a Barátság vezetéken keresztüli szállítás jövője továbbra is bizonytalan.