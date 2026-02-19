2026. február 19., csütörtök

Szijjártó Péter az EU-s szabályok betartására szólította fel az Európai Bizottságot

Magyarország elvárja az európai uniós szabályok betartását

MH/MTI
 2026. február 19. csütörtök. 20:04
Magyarország elvárja az európai uniós szabályok betartását az Európai Bizottságtól, és azt, hogy a brüsszeli testület ne Ukrajna Bizottságként viselkedjen – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Szijjártó Péter az EU-s szabályok betartására szólította fel az Európai Bizottságot
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A tárcavezető a következőképpen kommentálta azt, hogy Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze: „Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU-szabályoknak megfelelően.”

„Elvárjuk az Európai Bizottságtól: 1. Európai Bizottságként és ne Ukrajna Bizottságként viselkedjenek! Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU-Ukrajna társulási megállapodást, mely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem!” – hangsúlyozta.

„2. Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!” – tette hozzá.

