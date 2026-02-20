Szabadon engedték Mikalaj Sztatkevics fehérorosz ellenzéki vezetőt

Szabadon engedték Fehéroroszországban Mikalaj Sztatkevics ellenzéki vezetőt – közölte csütörtökön a felesége a Facebookon.

„Mikalaj itthon van! Szélütése volt. Most lábadozik. Egyelőre nehézségei vannak a beszéddel. Ettől eltekintve minden rendben. Minden rendben lesz” – írta Marina Adamovics.

Az ellenzéki vezető felesége egy fotót is közzétett, amelyen mosolyog, fejét a férje vállára hajtva.

A 69 éves Sztatkevicset, aki indult a 2010. évi elnökválasztáson, legutóbb 2020 májusában tartóztatták le, amikor fehéroroszok tízezrei tiltakoztak a három évtizede hatalmon lévő Aljakszandr Lukasenka újraválasztása miatt.

Az ellenzéki vezetőt 14 évi börtönbüntetésre ítélték, de közte volt annak az 52 ellenzékinek, akit 2025 szeptemberében szabadon engedtek a Washingtonnal folytatott tárgyalások eredményeképpen. Az elengedett foglyokat Litvániába toloncolták, Sztatkevics azonban nem volt hajlandó elhagyni Fehéroroszországot, és a felesége szerint emiatt visszaszállították a büntetőtelepre.

A Lukasenka „történelmi ellenfelének” tartott ellenzéki vezetőt többször is bebörtönözték, 1999 óta összesen 12 évet töltött rács mögött.

Szvjatlana Cihanouszkaja, a fehérorosz ellenzék egy másik, szintén száműzetésben élő vezetője az X közösségi oldalon jelentette be Sztatkevics szabadon engedését.

„Megkönnyebbültem, hogy szabadlábon van és megölelheti a feleségét, aki oly régóta vár rá” – írta Cihanouszkaja.

A Vjaszna (Tavasz) fehérorosz emberi jogi szervezet szerint továbbra is több mint ezer politikai fogoly ül börtönben Fehéroroszországban.