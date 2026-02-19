Sokat dicsérte Donald Trump Obán Viktort a Béketanács nyitóülésén

Orbán Viktor magyar kormányfő egyedüli európai miniszterelnökként vesz részt Donald Trump washingtoni Béketanácsának első ülésén. A találkozó célja a Gázai övezet újjáépítése. Az amerikai elnök csaknem hatvan országot hívott meg az eseményre, ám rengetegen pusztán megfigyelőként, nem pedig szavazattal bíró rendes tagként vannak jelen. Ha Donald Trump marad a hivatalában, akkor az orosz-ukrán háború nem tör ki - hangoztatta az eseményen Orbán Viktor.

Marco Rubio gyakorlatilag mások orra elől vette el a Béketanács épületét - villantott föl egy háttérinformációt Donald Trump a szervezet hátteréről a Béketanács első ülésén. Mint kifejtette, a béke mindenek fölött áll, tehát erre igen is megéri pénzt áldozni - s az Egyesült Államok jelentős összeget hajlandó erre elkülöníteni. Utalt rá, vannak miniszterelnökök, akiket a választások alatt is támogat - így például Orbán Viktor is közéjük tartozik.

Ez a legfontosabb tanács, nem volt még semmi ehhez fogható a tröténelemben. Itt vannak a világ legkiválóbb, tetterős vezetői, s szinte mindenki elfogadta a meghívást, aki meg nem, azok majd hamarosan így tesznek - mondta Trump. Egyben arra is utalt, üzletemberként rengeteg vállalati tanácsban ült, de szerinte ehhez foghatót még nem látott soha.

Japán vállalta, hogy adakozási konferenciát szervez a Gázai övezet támogatására, s információim szerint ebben Kína és Oroszország is részt fog venni - árult el egy kulisszatitkot Donald trump. S mint kiderült, a sorba a FIFA is beállt, amely 57 millió dollárt fordít a béke céljaira. Ezen túl több közel-keleti ország rendőri és biztonsági erőket is delegál majd a térségbe. Egyben bejelentte, az USA tíz milliárd dollárral járul hozzá az újjáépítés költségeihez. Ezzel kapcsolatban leszögezte, ez valójában csak első pillantásra tűnik soknak, de valójában mindössze két „csatahétnyi” pénzről forog a szó.

Peking is több alkalommal került szóba az amerikai elnök beszédében. Némi „kikacsintással” egyebek mellett aláhúzta, Hszi elnök nagyszerű bemutatót tartott neki. „Soha nem láttam ennyi ugyanolyan magas katonát, de persze ezt könnyen meg lehet csinálni, ha van 1,4 milliárd állampolgárod” - fogalmazott Trump. E mellett visszaemlékezett, azt mondta a kínai elnöknek, ha a katonák egymás fejéhez tennék sisakjaikat, akkor akár biliárdozni is lehetett volna rajtuk. Hszi elnök most ennél is nagyobb bemutatót ígért, s én igen kíváncsi vagyok rá - hangoztatta Donald Trump.

Mindekire szükségünk van, akkor is, ha csak csekély mértékben tud hozzájárulni a szervezet céljaihoz - kanyarodott vissza beszédében a Béketanács céljaihoz az amerikai elnök. Az ENSZ kapcsán némi kritikai éllel pedig úgy látta, a szervezet ugyan kétségtelenül sokat és keményen dolgozik, de sajnos nem eléggé jól. Azt is leszögezte, a Béketanács mégvéletlenül sem nem az ENSZ ellen akar föllépni, hanem azt támogatva, kiegészítve kíván életeket menteni és békét hozni a sokat szenvedett térségbe.

A teljes támogatásomat élvezi Orbán Viktor, hogy hirtelen mást ne mondjak, mert kimagasló munkát végzett az illegális migráció megállítása terén - húzta alá Donald Trump. Mint kifejtette, tudja, hogy e vonzalom Európában számos politikusnak nem tetszik, de ez - úgymond - természetes, mert a hazaszerető emberek (sajnos) sokaknak ellenszenvesek. Donald Trump sorra vette és köszöntötte a megjelent államfőket és politikusokat, de megemlékezett a kollégáiról is. Beszélt arról, lehet, hogy a teremben ülők közül sokak nem igazán kedvelik egymást, de a béke szándéka mégis közös nevezőre hozta őket - s ez egy csodálatos dolog.

Donald Trump hosszan dicsérte Steve Witkoffot, aki olyan fontos megbeszéléseket folytatott Oroszországban, melyekre fölkapta a fejét a világ. Pár mondat erejéig utalt Iránra is, melynek kapcsán aláhúzta, amikor megtizedelték Teherán atomkapacitását, hirtelen béke lett a Közel-Keleten. Leszögezte, Iránnak nem lehet atomfegyvere, mert ha ez megtörténik, akkor elillan a béke esélye. Egyben sejtelmesen arra is utalt, Teheránnak tíz napja van a tárgyalások lezárására.

Izraelről és a Gázai övezetről szólva kifejtette, a Hamász azt ígérte, leadja a fegyvereit - tehát ezt a fogadalmát be kell tartania. Minden országot köszönet illet, aki lépéseket tett a konfliktus rendezése érdekében.

J. D. Vance alelnök egyebek mellett azt mondta, minden olyan kormányfő, aki eljött és a békéért akar dolgozni tiszteletet érdemel. Marco Rubio külügyminiszter szerint a Béketanács modellként szolgálhat máős konfliktusok megoldására. Nincsen semmiféle B-terv, mert az csakis a háborút jelenti - húzta alá a tárcavezető.

Értjük és látjuk, hogy a nemzetközi szervezetek sajnos sorra kudarcot vallanak a béke megteremtésében - hangoztatta beszédében Orbán Viktor. Mint kifejtette, egy olyan országból érkezett, melynek jól felfogott érdeke a béketanácsi tagság. Budapestnek pedig a Közel-keleti béke megőrzése létérdeke - húzta alá a kormányfő. Leszögezte, Magyarország szomszédságában brutális háború dúl, így mi kimondottan érdekeltek vagyunk a béke kialakításában, fenntartásában. Egyben nyomatékkal aláhúzta, ha Donald Trump marad a hivatalában, akkor az orosz-ukrán háború eleve nem tör ki.

Az eseményen kiderült, Tony Blair korábbi brit miniszterelnök szervezheti meg a Gázai övezet átmeneti vezetését. A politikus a gázai kormány eddigi hibáiról is beszélt, és hogy helyette milyen kabinet lehet. Egyben azt ígérte, az övezetet a gázaiak fogják irányítani.

A Gázai övezet újjáépítése volt a fő témája a Donald Trump-féle Béketanács első hivatalos ülésének. Az amerikai elnök durván hatvan országot hívott meg az eseményre, ám sokan eleve el sem mentek míg mások csak megfigyelőként, nem pedig szavazattal rendelkező rendes tagként vesznek részt az eseményen. Fontos megjegyezni, az uniós tagállamok közül egyedül Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt jelen teljes körű tagként, aki nemcsak felszólalhatott, hanem szavazati jogot is gyakorolhat.

Érdemes szem előtt tartani azt is, a Béketanács dokumentumainak hivatalos aláírásán személyesen vett részt a magyar miniszterelnök is, ami önmagában jelzi, hogy hazánk stratégiai jelentőséget tulajdonít az új fórumnak.