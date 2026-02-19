2026. február 19., csütörtök

Előd

EUR 379.18 Ft
USD 321.34 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Sikerült eloszlatni Szerbia aggodalmait

Védelmi együttműködésről tárgyalt Horvátország, Albánia és Koszovó

MH/MTI
 2026. február 19. csütörtök. 20:28
Megosztás

Sikerült eloszlatni Szerbia aggodalmait a Horvátország, Albánia és Koszovó közötti védelmi együttműködés miatt – mondta csütörtökön Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök, miután Újdelhiben tárgyalt Aleksandar Vucic szerb elnökkel.

Sikerült eloszlatni Szerbia aggodalmait
Vucic korábban, a Müncheni Biztonsági Konferencián a három ország közötti együttműködést nevezte a legnagyobb fenyegetésnek Szerbia számára
Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou

Plenkovic a mesterséges intelligenciáról rendezett csúcstalálkozó keretében horvát újságíróknak elmondta: tájékoztatta Vucicot arról, hogy a három ország védelmi minisztériuma közötti együttműködés technikai jellegű, és nem irányul Szerbia ellen. Hozzátette: a szerb államfő nyilatkozata alapján a magyarázatot elfogadták.

Vucic szerdán közölte: hosszan tárgyalt a horvát kormányfővel, és első alkalommal beszéltek a Tirana, Zágráb és Pristina közötti katonai együttműködésről. A szerb elnök korábban, a Müncheni Biztonsági Konferencián a három ország közötti együttműködést nevezte a legnagyobb fenyegetésnek Szerbia számára.

A horvát, az albán és a koszovói védelmi miniszter tavaly Tiranában írt alá szándéknyilatkozatot a katonai együttműködés elmélyítéséről. A dokumentum céljaként a délkelet-európai stabilitás és biztonság erősítését, a tapasztalatcserét, valamint Albánia és Koszovó euroatlanti törekvéseinek támogatását jelölték meg. A megállapodás akkor éles bírálatot váltott ki szerb részről.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink