Orbán Viktor: Ukrajna abban érdekelt, hogy zűrzavar legyen Magyarországon

Mintegy harminc ország vezetőinek jelenlétében megtörtént a Béketanács alapító dokumentumainak elfogadása - jelentette be Szijjártó Péter a Béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor elmondta, azt látjuk hosszú évek óta, hogy a hagyomány intézmények nem tudják betölteni a szerepüket: elhúzódó tanácskozásokat folytatnak, de nem kínálnak megoldást a válságokra. Ezért döntött úgy Donald Trump, hogy létrehozza a Béketanácsot. Mint mondta, az eredeti cél a gázai krízis megoldása volt, de a szervezés közben az amerikaiak rájöttek, hogy ez a formátum más válsággócok felszámolásában is eredményes lehet.

– A fókusz még mindig Gázán van, de meg lennék lepődve, ha a második vagy harmadik ülésen ne kerülne a napirendre más is. Sajnos van választák – mondta Orbán Viktor.

Gázáról szólva elmondta: sokan talán úgy gondolják, messze van tőlünk, de a tömeges migráció miatt a közel-keleti válságok minket is érintenek, ráadásul Izraelben nagyon sok magyar származású zsidó él. Ráadásul a Hungary Helps keretében régóta ott vagyunk a térségben.

Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy az egyetlen uniós alapító vagyunk. Szerinte mindenki érezte, hogy a Béketanácsban lenne a helye, de végül elálltak a részvételtől. Hozzátette: a kezdeti távolságtartás enyhül, mások mellett Románia és Olaszország is képviseltette magát, sőt, az Európai Bizottság horvát biztosa is „meghúzódott a nézők soraiban”.

Kitért arra is, hogy Magyarország pénzügyi felajánlást most nem tett, részben a brüsszeli szankciók miatt, részben azért, mert a parlament még nem ratifikálta a csatlakozásunkat.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta, hogy a transzatlanti együttműködés ügye „egyre bonyolultabbá válik”, többek között azért, mert Donald Trump békét akar, az Európai Bizottság viszont eldöntötte, hogy ukrán földön le akarja győzni Oroszországot. Ami a Barátság-kőolajvezeték helyzetét illeti, a kormányfő szerint az egész csak arról szól, hogy meg akarják buktatni a nemzeti kormányt. Hozzátette: „pontos tudásunk van arról, hogy finanszírozzák” az ellenzéket és más, például informatikai támogatást is adnak.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Béketanácsnak nem célja „leváltani az ENSZ-t”, de szerinte ez megtörténhet, ha a világ országai azt látják, hogy van egy szervezet képes pénzügyi eszközöket mozgósítani és megoldani bizonyos problémákat, egy másik meg nem.

Orbán Viktor elárulta: tart attól, hogy „az amerikaiak egyszer csak összecsomagolnak”, és kivonulnak az orosz-ukrán békefolyamatból. Ennek az oka szerinte az, hogy az uniós elit szítja a tüzet, minden megígérnek Kijevnek a háború folytatásáért.

A Donald Trumppal folytatott tárgyalásáról szólva elmondta: gazdasági kérdések kerültek szóba elsődlegesen; olyan ügyek, amelyek segíthetnek a magyar növekedés fellendítésében, egyúttal védelmet nyújtanak a külső nyomással szemben.

Visszatérve az orosz olajszállítások ügyére, Orbán Viktor közölte: a választásokig sikerült biztosítani az ellátást. Majd arról beszélt, német bábáskodással Münchenben létrejött megkötöttek egy paktumot, amiben az ellenzék vállalta, hogy kormányra segítve lemondanak a magyar vétóról külügyi és háborús kérdésekben. Ez Orbán Viktor szerint be fog kerülni a magyar politikatörténetbe.

Szintén kérdésre válaszul Orbán Viktor leszögezte: Brüsszelnek teljesítenie kell a kötelességét, és ki kell állnia Magyarország és Szlovákia mellett Ukrajnával szemben, mert „mi tagok vagyunk, Ukrajna pedig nem az.”