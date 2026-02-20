Rengeteg halálos áldozatot szednek a lavinák az Alpokban

Ausztriában már 17 emberéletet követeltek a lavinák a mostani szezonban, jóval többet, mint a múlt télen, amikor a szezon egészében vesztette életét nyolc síelő vagy hódeszkázó. Svájcban 13-an haltak meg az idény eddigi részében.

Ausztriában legutóbb szerdán, Tirolban lelte halálát két sportoló hógörgetegben. Az Alpesi Biztonság Osztrák Kuratóriumának (ÖKAS) összesítése szerint a jelenlegi idény lavina okozta legtöbb – hét – halálesete is Tirolban történt, míg Salzburg tartományban hatan, Stájerországban hárman haltak meg a hó alatt, Vorarlbergben egy ember pusztult el lavinában. Az elmúlt 10 év átlagában telente 16 ember életét követelik a hóomlások Ausztriában.

Tirolban a hatóságok felszólították az embereket, hogy a kritikus helyzetre tekintettel egyelőre mondjanak le az alpesi túrákról, főleg nagyobb magasságokban nagy – az ötfokozatú skálán 4-es szintű – a lavinaveszély. Szakértők szerint az idei szezonban nagyon rossz a hótakaró szerkezete, már kevés friss hó is nagy lavinákat idézhet elő.

Svájcban legutóbb, kedden egy 49 éves férfi vesztette életét, aki 15 éves fiával ment sítúrára Graubünden kantonban, Parsonz síterületen. Egy, a kijelölt sípályákon kívüli területen hógörgeteg temette maga alá őket – a fiút sikerült kimenteni, az apa azonban életét vesztette. Ebben a katonban egy héten belül ez volt a második lavinahalál, vasárnap délután egy 38 éves hódeszkást sodort el a leomló hó Parsenn davosi síterepen.