Oroszország reagált az EU Ukrajnával kapcsolatos ultimátumára

A bemutatott lista semmi újat nem kínál

 2026. február 19. csütörtök. 16:52
Alekszej Puskov szenátor Kaja Kallas EU- főképviselő ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó ultimátumára reagálva kijelentette, hogy senkit sem érdekelnek a követelések. A politikus ezt a Telegram-csatornáján tette közzé.

Oroszország reagált az EU Ukrajnával kapcsolatos ultimátumára
Alekszej Puskov szenátor kemény választ adott Kaja Kallasnak
Fotó: AFP/Pool/Pavel Bednyakov

Megjegyezte, hogy a bemutatott lista semmi újat nem kínál, és ugyanazokat a lehetetlen követeléseket tartalmazza Oroszországgal szemben, mint négy évvel ezelőtt. Véleménye szerint az ukrán válság megoldására vonatkozó ilyen javaslatokkal Európa nem lesz képes csatlakozni a tárgyalásokhoz.

„Kinek van szüksége olyan tárgyalókra, akik ragaszkodnak négyéves álláspontjukhoz, és nem hajlandók megmozdulni? Európa így ismét megerősítette, hogy nincs helye az Ukrajna-ügyben a tárgyalóasztalnál. A Kallas-lista a szokásos módon működött: az ellenkező hatást váltotta ki” – írta Puskov.

Korábban Kallas ultimátumot nyújtott be Oroszországnak Ukrajnával kapcsolatban. Ez tartalmazott rendelkezéseket az új orosz régiók de iure el nem ismeréséről és ezen területek demilitarizálásáról, az orosz nemzeti jogszabályok nemzetközi szerződésekkel szembeni elsőbbségét biztosító szabály eltörléséről, valamint az orosz katonai jelenlét és nukleáris fegyverek telepítésének tilalmáról Fehéroroszországban, írja a Lenta.

