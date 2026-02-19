Oroszország befoghatatlan?

A Bloomberg a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián összegyűjtött információk alapján úgy értékeli, hogy Oroszország valószínűleg 2026-ban is végig képes lesz fenntartani a harci műveleteket. Folytatódik a korrupciós botrány Ukrajnában. Kifogytak a légvédelmi rakétákból a németek, nem tudnak többet adni Ukrajnának.

Az újabb orosz drón- és rakétatámadások csak romokat és fájdalmat hagynak maguk után

Hiába az egyre magasabb veszteségszámok, az orosz hadigépezetet a sikeres toborzási kampányok, a hadiipari termelés felpörgetése és a külső támogatások továbbra is meghatározó előnyben tartják. A háború jelenlegi állása egy hosszú, kimerítő menetelés felé mutat, amelyben az egyik fél végkimerülése hozhatja el a konfliktus végét.

John Healey brit védelmi miniszter szerint az ukránok az elmúlt két hónapban ugyan több orosz veszteséget tudtak okozni, mint amennyit Moszkva ugyanebben az időszakban pótolni tudott volna, mégsem várható, hogy Oroszország megtorpanna.

A módszerek ugyan változnak, de a harcoló felek között az erőforrás-különbség állandó. A brit tárcavezető szerint Moszkva egyre több külföldi harcost von be, többek között Indiából, Pakisztánból, Nepálból, Kubából, Nigériából és Szenegálból. Healey arról is beszélt, hogy sokukat félrevezető ígéretekkel toborozzák, majd hamar a frontra irányítják őket.

A Kreml közben nem csak a lövészárkokban építi a fölényt. A háborús nyomás egyik legfontosabb eszköze továbbra is az ukrán hátország folyamatos pusztítása. A Bloomberg cikke szerint az orosz erők makacsul folytatják a rakéta- és dróncsapásokat az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, ami számtalan lakóépületet hagy fűtés és víz nélkül a tél végéig. Miközben a veszteségek egyre nőnek, Moszkva nem adja fel a stratégiáját, hogy egyszerre őrölje fel az ukrán hadsereget és fárassza ki a hátországot.

A növekvő veszteségszámok így nem az összeroppanás előszobáját jelzik, hanem az erőltetett orosz előrenyomulás brutalitását. A nyugati becslések szerint Oroszország 2025-ben nagyjából 415 ezer főnyi veszteséget szenvedhetett (halott és sebesült együtt), és a háború teljes vesztesége 1,2 millió fölé emelkedhetett.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij Münchenben azt állította, hogy januárban 30 ezer orosz katona esett el, és megjegyezte: „Putyint most nem érdekli, de van egy szint, amikor már érdekelni fogja.” Közben a nyugati tisztviselők hangsúlyozták: ha Ukrajna képes lenne a nyárra havi 50 ezer körüli orosz veszteségszintet kikényszeríteni, az Moszkvát a mozgósítás felé tolhatná – amit Putyin politikai okokból eddig elkerült, különösen a 2022-es részleges mozgósítás társadalmi visszhangja miatt.

Oroszország 2026-ban sem lesz feltétlenül „erősebb” a fronton – de Ukrajnával szemben biztosítottnak tűnik, hogy hadigépezete működőképes marad.

A Kreml egyelőre akkor is képes fenntartani a nyomást, ha drágábban, több pénzzel, több ipari termeléssel, több toborzással és egyre több külföldi emberanyaggal kell megoldania harci szükségleteit.

Ha a nyugati értékelések helyesek, 2026 sem fogja elhozni az ukrán katonai győzelmet. A háború sorsában egyre inkább meghatározó, hogy melyik fél bírja tovább iparral, munícióval, pénzzel és politikai állóképességgel a napokban az ötödik évébe lépő háborút, vette észre a hirado.hu.