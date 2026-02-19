Minszk meghívást kapott a Béketanácsba

Fehéroroszország meghívást kapott ugyan a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte Béketanácsba, vízumhoz azonban nem jutott ahhoz, hogy a Makszim Rizsankov külügyminiszter vezette küldöttség elutazhasson Washingtonba, a testület csütörtökön tartott első ülésére, amelyen 47 ország képviselői vettek részt - közölte a minszki külügyminisztérium.

A tárca felidézte, hogy az amerikai elnök Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt hívta meg a Béketanácsba, aki el is fogadta a meghívást.

A minisztérium szerint a fehérorosz külügyminiszter tervezett látogatásáról megfelelően tájékoztatták az amerikai felet. „Ugyanakkor annak ellenére, hogy részünkről végrehajtottak minden szükséges eljárást, delegációnk nem kapott vízumot” - írták a közleményben.

„Ebben a helyzetben felmerül egy jogos kérdés: milyen békéről és milyen lépéssorozatról beszélünk, ha a szervezők még az alapvető formalitásokat sem tudják teljesíteni ahhoz, hogy részt vehessünk?” - tették hozzá.