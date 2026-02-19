Kifejezetten fontos geopolitikai szereplő lett Magyarország

Van egy bizonytalan világ, egy kiszámíthatatlan világ, amikor nagyon sok konfliktus van körülöttünk, és ebben van egy biztos pont, Magyarország, amely minden erőpólussal, minden nagyhatalommal keresi a jó kapcsolatot, és ebből tud profitálni is.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentései a sajtótájékoztatóan eléggé egyértelműek, tehát elmondta, hogy szerinte is a magyar kormányfő a magyar nemzeti érdeket képviseli, és újságírói kérdés volt az is, hogy a kínai kapcsolatokat hogyan értékeli az amerikai külügyminiszter, és elmondta, hogy Magyarországnak az alapvető nemzeti érdeke, hogy egy nyitott külpolitikát képviseljen, így az amerikaiknak sincsen semmi ellenvetés azzal, hogy Magyarország nem csak Amerikai irányában nyit, hanem Kína, Oroszország vagy akár Törökország irányába is, tehát egy nyitott külpolitikát képvisel – mondta az M1 műsorában Deák Dániel. A 21. Század Intézet vezető elemzője szerint természetesen, hogyha a magyar belpolitikai szempontból nézzük azt az üzenetet, amit mondjuk a mostani Béketanács, illetve a hétfői amerikai külügyminiszteri találkozó üzem, „az azt üzeni szerintem, hogy van egy bizonyítalan világ, egy kiszámíthatatlan világ, amikor nagyon sok konfliktus van körülöttünk, és ebben van egy biztos pont Magyarország, amely minden erőpólussal, minden nagyhatalommal keresi a jó kapcsolatot, és ebből tud profitálni, tehát látjuk, hogy azért például az orosz energia szankciók alóli mentesség, az kifejezetten annak köszönhető, hogy van egy jó személyes kapcsolat Donald Trump és Orbán Viktor között, de egyébként a 17 amerikai beruházás is ugyanerről talmuskodik”.

A háborús készületekről kiemelte, látszódik, hogy ez egy olyan téma, ami egyre aktuálisabb, tehát amikor a háború kitörése volt, akkor kisebb volt a valószínűség Európa belesodródásának, mint a mostani időszakban, tehát ez meglepően hangzik, de tényleg így van, tehát gondoljunk csak bele, amikor a háború kitört, például Németország is a sisakok küldéséről beszélt, arról beszéltek, hogy fegyvereket nem fogunk küldeni Ukrajnába, most meg már ott tart a német kancellár, hogy Európa legerősebb hadseregét akarja Németországban megteremteni, arról beszélnek, hogy ez a mi háborunk, és hogy készen kell állni arra, hogy mi is összecsapunk Oroszországgal, tehát tényleg a második világháború előtti kommunikáció jelent meg Németországban a sorokatonaságnak a visszahozásával, tehát egészen brutális ez a dolog, tehát ez egy valós veszély – fogalmazott a szakértő.

Deák Dániel emlékeztetett, az amerikai elnök nyíltan elmondta, hogy nem elégedett az ENSZ-nek a működésével, túl bürokratikus, túl sok adminisztráció van és nem tudja megoldani a konfliktusokat, tehát az ENSZ keretein belül nem sikerül az ilyen jellegű konfliktusokat megoldani, és ezért is hívta életre ezt a Béketanácsot, amelyben alapító tag Magyarország és Orbán Viktor is egyébként most az alakulóülésen már részt vesz Washingtonban. Tehát értelmeszerűen ez egy próbálkozás arra, hogy ezeket a konfliktusokat egy új típusú módon, egy új szövetségben vagy egy új intézmény keretén belül rendezik ezek az országok – húzta elá.

Megjegyezte, itt ugye arra helyezi a fókuszt Donald Trump, hogy a személyiközi kapcsolatok alapján lehessen megoldani ezeket a konfliktusokat, tehát nem egy ilyen administratív, bürokratikus intézményben, hanem ezek a vezetők találkozzanak egymással személyesen, és a két oldalú tárgyalások vagy ezeknek a lehetővétételén keresztül oldják meg ezeket a konfliktusokat. Az ukrajnai háború kapcsán is ugyanezzel próbálkozik Donald Trump, tehát az amerikai adminisztráció már elérte azt, hogy az oroszok és az ukránok üljenek le a tárgyaló asztalhoz, egyeztessenek, tárgyaljanak arról, hogy milyen módon lehetne ezt a háborút lezárni, tehát látszik, hogy ezek a típusú próbálkozások, az ilyen típusú béke törekvések sikeresek is lehetnek – fűzte hozzá.

A vezető elemző kiemelte, látszik, hogy Európán belül Magyarország az egyetlen egy olyan ország, amely határozottan kiáll, a béketörekvés mellett a háború kitörése óta ugyanazt az álláspontot képviseli, és a miniszterelnök is szintén képviselteti magát a mostani alakulóölésen is.

Emlékeztetett, az amerikai külügyminiszter elmondta egyébként, hogy annak köszönhetően, hogy egy ilyen külpolitikát képvisel Orbán Viktor kifejezetten fontos geopolitikai szereplő lett Magyarország, tehát ezt ugye maga az amerikai külügyminiszter mondta a hétfői sajtótájékoztatón, ebből gazdasági előny is származik, például a beruházások, a szankciómentesség, és természetesen, hogyha sikerül valamilyen béke megalapodást tető alá hozni, annak felbecsülhetetlen hatása lehet, erőt ad, és természetesen gazdasági szempontból sem mindegy, és emberéleteket lehet megmenteni, tehát nagyon sok múlik azon, hogy ez a Béketanács sikeresen végezze a munkáját – hívta fel a figyelmet Deák Dániel.