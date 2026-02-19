Indiában is hullámokat vert az Epstein botrány

Nem tartja meg Bill Gates a főelőadását a Delhiben megrendezett India AI Impact Summit konferencián.

Csalódást okozott egyre fogyatkozó híveinek Bill Gates - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, a Melinda és Bill Gates Alapítvány órákkal a bukott techmogul tervezett fellépése előtt közölte a rossz hírt. A szervezet nyilatkozta szerint a döntést „alapos mérlegelés” után hozták meg „annak érdekében, hogy a hangsúly továbbra is a (csúcstalálkozó) kulcsfontosságú prioritásaira összpontosítson”. Ugyanakkor azt nem adták a világ tudtára, hogy ez utóbbi mondat alatt mit kell pontosan érteni.

A BBC természetesen megválaszolta a kérdést, szerintük ugyanis a találkozón sokkal inkább a befektető Jeffrey Epsteinhez köthető kapcsolata került volna fókuszba, mint a számítástechnika.

Közben Gates szóvivője „teljesen abszurdnak és hamisnak” nevezte az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentumokban szereplő állításokat, a milliárdos pedig azt mondta, megbánta, hogy barátkozott Epsteinnel.

A BBC aláhúzza, Gates visszalépése súlyos csapás a csúcstalálkozóra, lévén India saját magát a mesterséges intelligencia globális központjaként óhajtaná pozicionálni.