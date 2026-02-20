2026. február 20., péntek

Előd

EUR 379.18 Ft
USD 321.34 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Brüsszel mielőbb szeretné megnyitni Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait

„Azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan megnyithatnánk a tárgyalásokat”

MH/MTI
 2026. február 20. péntek. 0:01
Megosztás

Az Európai Unió „a lehető leghamarabb” szeretné megkezdeni Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait – jelentette ki csütörtökön Oslóban António Costa, az Európai Tanács elnöke.

Brüsszel mielőbb szeretné megnyitni Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait
António Costa, az Európai Tanács elnöke
Fotó: AFP/Pool/Michael Kappeler

„Azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb hivatalosan megnyithatnánk a tárgyalásokat, és előre léphetnénk a bővítési folyamatban. Nem tudom megmondani, hogy ez már az idén, 2027-ben vagy csak később lesz, de az a fontos, hogy ne veszítsük el a lendületet” – mondta Costa újságíróknak nyilatkozva oslói látogatása során.

Az uniós vezető szavai szerint „fölöttébb lenyűgöző, hogy Ukrajna a szörnyű háború ellenére, amelyet átél, végrehajtja azokat a reformokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes jogú tagja lehessen az Európai Uniónak”.

Arra a kérdésre, hogy Brüsszel esetleg korlátozott tagságot kínál fel Kijevnek, a politikus emlékeztetett, hogy a csatlakozási folyamatnak szabályai vannak. „A tagjelölt országoknak teljesíteniük kell ezeket a kritériumokat” – mutatott rá az 1993-ban elfogadott koppenhágai kritériumokra utalva.

Azzal kapcsolatosan, hogy a magyar kormány ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, Costa emlékeztetett arra, hogy Budapest 2022-ben „zöld jelzést adott” Ukrajna tagjelölti státuszának.

Az EU-csatlakozási tárgyalások leggyorsabb lezárásának rekordját jelenleg Finnország tartja, amely három évvel a kérelme benyújtása után csatlakozott az unióhoz. Törökország az ellenkező véglet: a csatlakozási kérelmét csaknem 30 éve nyújtotta be, de tárgyalásai máig szünetelnek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink