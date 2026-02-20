Borzalmas mészárlások Afrikában

Összehangolt támadásokat hajtottak végre a Lakurawa nevű dzsihadista csoport fegyveresei Nigéria északnyugati részén, Kebbi állam több falujában; a rajtaütésekben legalább 34 ember meghalt.

A dizshádisták által megtámadott nigériai településekre megérkeztek a biztonsági erők

Biztonsági jelentések szerint a támadás során a fegyveresek egy időben csaptak le az eldugott határmenti térség több településén, hogy túlterheljék a helyi védelmet és menekülésre kényszerítsék a lakosságot. A túlélők beszámolói szerint a támadások jól szervezettek voltak, és a támadók válogatás nélkül lőttek az emberekre.

Mamunu településen 16 ember halt meg, Awashakában öten, Masamában hárman, további öt faluban pedig két-két áldozatot jelentettek. A rajtaütések miatt sok ember elmenekült a falvakból.

A biztonsági erők a térségbe vonultak, hogy megvédjék a közösségeket, segítséget nyújtsanak a túlélőknek és elvágják a fegyveresek menekülési útvonalait. A támadók felkutatását célzó műveletek is megkezdődtek.

A Lakurawa nevű dzsihadista csoport főként Kebbi és Sokoto államban aktív. A térségben az Egyesült Államok decemberben az Iszlám Államhoz köthető fegyveresek ellen hajtott végre csapásokat.