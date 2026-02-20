„A népirtás jeleit viseli magán” a pusztítás Észak-Dárfúrban

A „népirtás jeleit viseli magán” az a pusztítás, amelyet a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű szudáni lázadószervezet követett el tavaly októberben Észak-Dárfúr tartományban az ott élő, nem arab ajkú lakosság ellen - közölte csütörtökön emberi jogi szakértők adatait ismertetve az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala.

Az RSF fegyveresei a tartomány fővárosa, el-Fáser másfél évig tartó ostroma végén tömeggyilkosságokat, önkényes kivégzéseket, szexuális erőszakot, kínzást és váltságdíj reményében elkövetett emberrablásokat követtek el, ami „a Zaghawa és a Fur közösségek fizikai megsemmisítését” okozta - olvasható a jelentésben.

A szakértők adatai szerint el-Fáser 260 ezer lakosának mindössze 40 százaléka tudott elmenekülni az ostrom elől, de közülük is több ezren megsebesültek, miközben a lakosok többségének sorsa továbbra sem ismert. Hozzátették, hogy tavaly októberben két nap alatt több mint hatezer embert gyilkoltak meg a városban.

Az RSF vezetője, Mohammed Hamdan Dagalo tábornok már korábban elismerte az emberei által elkövetett visszaéléseket, de vitatta az atrocitások mértékét.

Szudánban 2023 áprilisában robbant ki polgárháború a kormányt 2021 óta irányító Abdel Fattáh al-Burháni tábornok és az RSF erői között annak következtében, hogy nem tudtak megegyezni a félkatonai erők hadseregbe való integrálásáról. A Dárfúr régióra is kiterjedő harcokban az ENSZ adatai szerint azóta legkevesebb 40 ezer ember halt meg, és mintegy hétmillióan kényszerültek otthonuk elhagyására, akik közül mintegy 1,5 millióan menekültek Egyiptomba.

Az RSF tavaly elfoglalta Dél-Dárfúr tartomány fővárosát, Nyalát, amelynek repülőterét a kormányerők szerint főhadiszállássá alakította át; Észak-Darfúr tartomány fővárosát, el-Fásert pedig azért vette ostrom alá, hogy végül Dárfúrnak mind az öt tartományát a teljes ellenőrzése alá vonhassa.