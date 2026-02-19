Amerika portált hoz létre európaiak számára

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma egy online portált hoz létre, amely lehetővé teszi az Európai Unió és más országok lakosai számára, hogy hozzáférjenek a kormányaik által tiltott tartalmakhoz, beleértve a feltételezett gyűlöletbeszédet és a terrorista propagandát. Washington ezt a lépést a cenzúra elleni küzdelem egyik módjának tekinti – jelentette a Reuters három, az amerikai kormány terveit ismerő forrásra hivatkozva.

Az Európai Unió és más országok lakosai amerikai hírportálon keresztül hozzáférhetnek a kormányaik által tiltott tartalmakhoz (képünk illusztráció)

Az ügynökség megjegyzi, hogy az ilyen tervek tovább ronthatják az amerikai kormányzat és európai szövetségesei közötti kapcsolatokat, amelyeket már így is feszültté tettek a kereskedelmi viták, az ukrajnai konfliktus, valamint Donald Trump amerikai elnök azon vágya, hogy ellenőrzést vezessen Grönland felett.

Források szerint a Sarah Rogers, a nyilvánosságért felelős államtitkár-helyettes által felügyelt projektet a közelmúltban megrendezett müncheni biztonsági konferencián kellett volna bemutatni, de végül nem indították el. Ennek okát nem hozták nyilvánosságra, de két forrás szerint egyes külügyminisztériumi tisztviselők, köztük jogi szakértők, aggodalmukat fejezték ki a tervvel kapcsolatban, anélkül, hogy pontosan meghatározták volna, hogy mik is ezek – írja a hivatal.

A Reutersnek adott nyilatkozatában az amerikai külügyminisztérium szóvivője megjegyezte, hogy az amerikai kormánynak nincs kifejezetten Európára vonatkozó cenzúramegkerülő programja. Hozzátette azonban, hogy „a digitális szabadság prioritás a külügyminisztérium számára, és ez magában foglalja az adatvédelmi és cenzúramegkerülő technológiák, például a VPN-ek terjesztését”.

A szóvivő tagadta, hogy késedelem történt volna a projekt bejelentésével, és azt mondta, hogy a külügyminisztérium ügyvédei által felhozott állítások nem igazak.