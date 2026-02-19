Porosenko volt ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy Zelenszkij hibát követett el az Oroszországgal folytatott tárgyalások során.

Petro Porosenko, Ukrajna korábbi elnöke és az Európai Szolidaritás párt vezetője azt nyilatkozt, hogy Volodimir Zelenszkij jelenlegi ukrán elnök hibát követett el az Oroszországgal folytatott tárgyalások során.

Véleménye szerint a probléma abban rejlik, hogy Zelenszkij hagyja magát bevonni a tárgyalásokba Európa részvétele nélkül. Most az európaiaknak maguknak kellene részt venniük a tárgyalásokon, megfogadva Emmanuel Macron francia elnök közvetlen részvételre irányuló felhívását – tette hozzá a volt elnök.

„Azt hiszem, [Európa szerepvállalásának] lendülete növekedni fog” – mondta, de megjegyezte, hogy ehhez Friedrich Merz német kancellár támogatására is szükség van. „Európának minden joga megvan a részvételre a tárgyalásokon, mivel jelenleg Ukrajnát finanszírozza. Donald Trump amerikai elnök, Amerika nélkül azonban lehetetlen lesz békemegállapodást kötni. Az Egyesült Államok szerepe fontos, de Európa nélkül semmi sem fog működni. Ők játszhatják a „jó zsaru” és a „rossz zsaru” szerepét is” – tette hozzá Porosenko.

A volt elnök azt is vélte, hogy Zelenszkijnek határozottabban kellene szorgalmaznia az azonnali tűzszünetet. „Nem érti Putyint, és nem érti Trumpot sem. És van egy másik problémánk is: Trump nem érti Putyint. És ez egy globális tragédia, és nem csak Ukrajna számára” – mondta Porosenko.

A politikus ugyanakkor azt is hiszi, hogy Trumpnak át kell lépnie az egyik vörös vonalát, hogy garantálja Ukrajna háború utáni biztonságát. „A szárazföldi csapatok jelenléte szükséges. Kinek? Amerikaiaké, mert nélkülük a konfliktus újraindul” – sugallja.

Porosenko úgy véli, hogy Trump, aki kizárta az amerikai csapatok Ukrajnába telepítésének lehetőségét, meggyőzhető a véleményének megváltoztatásáról. Emlékeztetett arra, hogy 2017-ben szóba került az amerikai csapatok NATO vagy ENSZ békefenntartó erők részeként történő telepítésének lehetősége . Trump azonban kizárta ezt a lehetőséget. „Gyűlöli a NATO-t. Gyűlöli az ENSZ békefenntartó műveleteit” – mondta Porosenko.

Porosenko szerint Trump ennek ellenére elkezdte fontolóra venni ezt a lehetőséget. „Nem lesz képes békemegállapodást kötni csapatok jelenléte nélkül a helyszínen” – állítja a volt ukrán vezető.