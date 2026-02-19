2026. február 19., csütörtök

Előd

Külföld

A kanadai kormány új, legális bevándorlási kategóriákat vezetett be

Célja a jól képzett külföldi munkaerő bevonzása

MH/MTI
 2026. február 19. csütörtök. 20:16
Kanada új, legális bevándorlási kategóriákat vezetett be a jól képzett külföldi munkaerő bevonzására, főként az olyan fontos szakterületeken, mint az egészségügy, a kutatás és a védelem – közölte a kanadai kormány bevándorlási ügyekben illetékes minisztere, Lena Diab.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy

A kormány éppen két nappal korábban ismertette az új védelmi ipari stratégiáját, amelynek célja, hogy csökkentse az országnak az Egyesült Államoktól való függőségét.

„Ez az új, legális bevándorlási kategória támogatni fogja kormányunk azon elkötelezettségét, amely a fegyveres erőink megerősítésére, a szuverenitásunk védelmére és a kanadai közbiztonság fenntartására irányul” – hangsúlyozta a bevándorlási miniszter. Hozzátette: „nem várjuk meg, amíg a megfelelő emberek találnak meg minket, hanem mi fogjuk külföldön toborozni azokat a szakembereket, akikre szükségünk van”.

Az intézkedés részét képezi a kormány azon stratégiájának, hogy ismét ellenőrzése alá vonja és elfogadható szinten tudja tartani a Kanadába irányuló bevándorlást.

