A Diego Garciáról kötött megállapodás garantálja a légitámaszpont biztonságát

A brit külügyminisztérium szerint a Diego Garciáról Mauritiusszal kötött megállapodás garantálja az indiai-óceáni szigeten működő közös brit-amerikai légitámaszpont biztonságát.

A londoni külügyi tárca csütörtöki nyilatkozatának közvetlen előzményeként Donald Trump amerikai elnök előző este felszólította Keir Starmer brit miniszterelnököt, hogy ne adja át Mauritiusnak Diego Garcia szigetét, mert az ott működő stratégiai fontosságú támaszpontra az Egyesült Államoknak „szüksége lehet” egy esetleges iráni támadás visszaverésére.

London több évtizedes jogi és diplomáciai vita után 2024 októberében bejelentette, hogy Nagy-Britannia Mauritiusnak - egykori gyarmatának - adja át az indiai-óceáni Chagos-szigetcsoport feletti fennhatóságot.

Az akkori londoni közlemény hangsúlyozta, hogy a szigetcsoport legnagyobb szigetén, Diego Garcián működő, elsősorban az Egyesült Államok által használt közös brit-amerikai légitámaszpont fennmaradása továbbra is biztosított, mivel a megállapodás tartalmaz egy lízingszerződést is, amely Nagy-Britanniának felhatalmazást ad „99 évnyi kezdeti időszakra” a támaszpont feletti szuverén jogok gyakorlására.

A fennhatóság átruházásáról szóló törvénytervezet vitája jelenleg az utolsó szakaszában jár a brit parlamentben.

Trump azonban a Truth Social közösségi portálon szerdán megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott: az országok közötti lízingszerződésekből „semmi jó nem származik”, és Starmer „nagy hibát követ el”, ha belemegy egy ilyen megállapodásba „bárkivel, aki jogot formál” Diego Garciára.

Az amerikai elnök szerint a brit kormányfő „elveszíti az ellenőrzést e fontos sziget felett egy olyan lízing alapján, amely a legjobb esetben is gyenge lábakon állónak nevezhető.”

Trump szerint Starmer ezzel olyan területi igényeknek tesz eleget, amelyeket Washington alaptalannak tart.

Donald Trump bejegyzése szerint Diego Garcia területét nem szabad elvenni Nagy-Britanniától, mivel „szükségessé válhat” a szigeten működő légitámaszpont használata az Egyesült Államok számára az „igencsak instabil és veszélyes” teheráni rezsim potenciális támadásának visszaverése végett.

Az amerikai elnök szerint Nagy-Britannia és más baráti országok is ki vannak téve egy ilyen támadás veszélyének.

Trump szerda esti bejegyzése váratlanul érte a brit kormányt, mivel az Egyesült Államok előző nap hivatalosan még azt közölte, hogy támogatja London és Mauritius megállapodását a Chagos-szigetek feletti fennhatóság átadásáról.

A londoni külügyminisztérium csütörtök hajnalban közzétett első reagálásában úgy fogalmazott: a Diego Garcián működő közös brit-amerikai támaszpont létét biztosító megállapodás meghatározó jelentőségű Nagy-Britannia és szövetségesei, valamint a brit nép biztonsága szempontjából.

A tárca szerint kizárólag a Diego Garciáról elért egyezménnyel lehet garantálni e létfontosságú katonai támaszpont hosszú távú fennmaradását.

Diego Garcia a hidegháború idején, illetve az öbölháborúk alatt is alapvető stratégiai szerepet töltött be, és amerikai B-52-es hadászati bombázók is állomásoztak ott.

Az Egyesült Államok jelenleg is stratégiai fontosságot tulajdonít a támaszpontnak, különös tekintettel a kiéleződött közel-keleti konfliktusra és az Iránnal tavaly lezajlott fegyveres ütésváltásokra.

London évtizedekkel ezelőtt kitelepítette a Chagos-szigetek kétezer lakóját, közvetlen irányítása alá vette a szigeteket Indiai-óceáni Brit Területek néven, és a legutóbbi időkig nem engedélyezte a jórészt Mauritiusra és Nagy-Britanniába áttelepített egykori lakosok visszatérését.

A brit kormány 2024 októberében jutott egyezségre arról, hogy Mauritius kiterjesztheti szuverenitását a Chagos-szigetek egészére. A megállapodás lehetővé teszi a szigetcsoportról annak idején kényszerrel kitelepített őslakosok és leszármazottaik visszatérését, de ez nem vonatkozik Diego Garciára.