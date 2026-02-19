Amerikai ügynökök többször is megvitatták a támadási terveket az ukrán féllel, mielőtt később ellenük szólaltak volna fel.

A német Der Spiegel című lap vizsgálata szerint az amerikai hírszerzés már a művelet tervezésének korai szakaszában tudhatott az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának előkészületeiről.

Újságírók szerint 2022 tavaszán Kijevben találkozókra került sor a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) képviselői és az ukrán szabotázsakciók szakértői között. Újságírói források szerint ekkor állt elő állítólag az ukrán fél azzal az ötlettel, hogy felrobbantsák azokat a gázvezetékeket, amelyeken keresztül Oroszország gázt szállít Németországba, ezzel finanszírozva az Ukrajna elleni háborút. Az ukrán fél szerint az amerikaiaknak tetszett ez a terv.

A kiadvány azt írja, hogy további találkozókra került sor a CIA képviselői és a gázvezetékek elleni támadások szervezői között. A Spiegel több ukrán személlyel is beszélt, akik részleteket közöltek ezekről a találkozókról.

Források szerint az ötlet 2022 tavaszán, egy teljes körű invázió közepette merült fel, amikor fájdalmas csapást kellett mérni Oroszországra.

„Átmérő” művelet

„A balti-tengeri gázvezetékek régóta irritálóak Ukrajna és a legtöbb nyugati állam számára. Lehetővé tették Oroszország számára, hogy közvetlenül Európába szállítson gázt, megkerülve Ukrajnát, ami megfosztotta Kijevet a tranzitbevételektől. Ezenkívül növelték Németország energiafüggőségét a Kremltől” – áll az anyagban.

Megjegyzendő, hogy az ukránok hónapokig dolgoztak egy tervet robbanóanyagok búvárok általi elhelyezésére. Olyan útvonalakat, hajókat és embereket választottak ki, akik képesek akár 80 méteres mélységig is lemerülni. A művelet kódneve „Átmérő” volt.

Források szerint a hadműveletet az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij hagyta jóvá, Volodimir Zelenszkij elnök azonban nem. Az elnöki hivatalt állítólag nem tájékoztatták.

Ezzel párhuzamosan találkozókat tartottak az amerikaiakkal a terv megvitatása érdekében. Az egyik, a tárgyalásokat ismerő beszélgetőpartner szerint az amerikaiak állítólag azt mondták: „Ez jó, ez működik.” Az ukránok azt állítják, hogy akkor nem hallottak ellenvetést.

Az USA kezdetben támogatta az ötletet, de hirtelen megváltoztatta álláspontját

Az egyik forrás szerint a második találkozón a CIA részéről támogatást kifejező jelzés érkezett, sőt: az ukrán félnek az volt a benyomása, hogy amerikai ügynökök segíthetnek a terv finanszírozásában.

Az amerikai álláspont azonban később megváltozott. A Spiegel szerint 2022 nyarán a CIA kijelentette, hogy nem tudja támogatni a műveletet, beleértve a pénzügyi támogatást is. Közvetlen magyarázatot nem adtak.

„2022 tavaszán, amerikai biztonsági szolgálatok forrásai szerint, Washington érdekei teljesen mások voltak. Abban az időben a fő hangsúly Ukrajna lehető legnagyobb támogatásának megszervezésén volt. Miért indokolná az Egyesült Államok egy szövetséges infrastruktúrája elleni támadást?” – írják az újságírók.

Ezenkívül az anyag szerint 2022 júniusában információszivárgás történt: a holland katonai hírszerző ügynökség, a MIVD egy ukrán forráson keresztül értesült a támadási tervekről, és figyelmeztette a CIA-t és a német szövetségi hírszerző szolgálatot.

A németek ezután, 2022 nyarán állítólag szkeptikusak voltak. Kétségeik többek között azon a tényen alapultak, hogy a figyelmeztetés tartalmazta a tervezett támadás dátumát. Addigra ez a határidő már lejárt, és semmi sem történt. Valójában a szabotőrök egyszerűen elhalasztották a műveletüket, állítja a nyomozás.

Mindennek ellenére a művelet megtörtént.

Az Egyesült Államok aktív erőfeszítéseket tett a különleges művelet megakadályozása érdekében. A jelentések szerint egy CIA-képviselő beszélt az ukrán elnöki adminisztrációval, követelve a művelet lemondását.

Ennek ellenére megtörtént. A nyomozás szerint a csapat új szponzort talált – egy ukrán magánvállalkozót, aki a költségek jelentős részét (mintegy 300 000 dollárt) finanszírozta a felszerelések, a hajóbérlés és a robbanóanyagok tekintetében.

„2022. szeptember 7-én egy bérelt vitorlás hajó indult útnak Warnemündéből a Balti-tenger felé. A nyomozás szerint hat férfi és egy nő tartózkodott a fedélzeten, köztük civil búvárok és a kapitány. A német nyomozók úgy vélik, hogy Szerhij K. vezette a műveletet” – írják az újságírók.

A Spiegel megjegyzi, hogy az újságírók megkeresték a CIA-t kommentárért, de ők csak annyit közöltek, hogy a nyomozás „rendkívül pontatlan” és „nem tekinthető tényszerű információnak”.