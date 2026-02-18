Zöld utat kapott a román igazságügyi nyugdíjreform

Nem sérti a román alkotmányt a bukaresti kormány igazságügyi nyugdíjreformjának tervezete, amely fokozatosan kivezetné a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét és csökkentené a szolgálati nyugdíjakat a bírák és ügyészek esetében – közölte szerdán a román alkotmánybíróság.

A testület, amelynek tagjait szintén hátrányosan érinti a nyugdíjreform, öt halasztást követően, szerdán 6-3-as szavazattöbbséggel hozta meg kötelező érvényű, megfellebbezhetetlen döntését.

A nyugdíjreform ellen, amelynek bevezetésére Románia a nemzeti helyreállítási tervben is kötelezettséget vállalt, a legfelsőbb bíróság emelt alkotmányossági óvást. A legfőbb instancia szerint az intézkedés az igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyezteti, és valójában "teljesen felszámolná" a bírói függetlenség egyik garanciájaként bevezetett szolgálati nyugdíjat.

Nicusor Dan államfő üdvözölte az alkotmánybíróság döntését, szerinte ugyanis a bírói és ügyészi nyugdíjak kiigazítása a román társadalom számára méltányossági kérdés.

Az országos nyugdíjpénztár kimutatása szerint a korkedvezménnyel nyugdíjba vonult romániai bírák és ügyészek átlagosan 4000 eurónak megfelelő nettó szolgálati nyugdíjat kapnak kézhez havonta, ami csaknem kilencszerese a közalkalmazotti átlagnyugdíjnak.

A GDP 8 százaléka körüli költségvetési hiány lefaragása érdekében számos megszorító intézkedést hozó bukaresti kormány az igazságügyi nyugdíjreformmal azt akarja elérni, hogy a jelenlegi 48-ról fokozatosan 65 évre emelkedjen a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára is, szolgálati nyugdíjuk nettó értéke pedig ne haladja meg utolsó nettó bérük 70 százalékát a jelenlegi 100 százalék helyett.

Ilie Bolojan kormányfő február elején levélben tájékoztatta az alkotmánybíróságot arról, hogy Románia 230 millió eurós uniós támogatás elvesztését kockáztatja, ha nem lépteti életbe az igazságügyi nyugdíjreformot, amely a bírák és ügyészek - sokak által méltánytalannak tartott - kiváltságait nyirbálná meg.

Romániában a bírók és az ügyészek mellett a szintén korkedvezménnyel nyugalmazott pilóták, parlamenti képviselők, pénzügyőrök, katonák, rendőrök és hírszerzők is olyan kiemelt - nem a befizetett járulékaikból, hanem az állami költségvetésből fedezett - járandóságban részesülnek, amely többnyire lényegesen magasabb az átlagnyugdíjnál. Románia évi mintegy 13 milliárd lejt (975 milliárd forint) fordít a speciális nyugdíjakra.

Az alkotmányossági kontrollon túljutott igazságügyi nyugdíjreformot parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással terjesztette elő a Bolojan-kabinet, így elvileg azonnak hatályba léphet, miután az államfő kihirdeti a törvényt, ám egyes jogi szakértők szerint újabb parlamenti kiigazítást tesz szükségessé az, hogy a tervezet szövegében 2026. január elseje szerepel a hatályba lépés dátumaként.