Ukrajnának valószínűleg el kell fogadnia a javasolt feltételeket, vagy folytatnia kell a harcot amerikai légvédelmi rakéták, hírszerzési adatok és kommunikációs hálózatok nélkül.

Az amerikai elnök, Donald Trump hozzáállása a genfi orosz-ukrán tárgyalásokhoz és legutóbbi éles kijelentései Kijev felé arra utalnak, hogy Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij hamarosan az egyik legnehezebb döntése előtt állhat.

Ahogy a Bloomberg újságírója, Mark Champion írja, a genfi tárgyalásokon a orosz szuverén alap igazgatója, Kirill Dmitriev külön találkozott Trump küldötteivel, Steve Witkofffal és Jared Kushnerrel.

„Dmitrijev feladata, durván szólva, annak meghatározása, hogy az adminisztráció mennyit hajlandó fizetni azért, hogy Kijevet kapitulációra kényszerítse” – jegyzi meg a Mark Champion.

Ugyanakkor korábban Putyin olyan keményen fogalmazta meg követeléseit, és olyan egyértelműen engedte meg a háború újrakezdését, hogy Trump nem tudta volna elfogadni őket anélkül, hogy Oroszország bábjának tűnt volna. Most azonban új tényező jelent meg: az idő, mivel közelednek az időközi választások az Egyesült Államokban.

Ennek eredményeként Zelenszkij hamarosan szembesülhet azzal a nehéz döntéssel, amelyet még novemberben előre látott, amikor az Egyesült Államok először mutatta be neki az orosz követeléseket egy 28 pontból álló terv formájában. A választás az volt, hogy elfogadja a megállapodást, vagy nagyon nehéz téllel szembesül, és Zelenszkij a másodikat választotta, ami miatt Ukrajna azóta szenved, írja a Champion:

„Most Trump figyelmeztetéseiben rejlő fenyegetés még rosszabb kimenetelt vetít előre: vagy elfogadják a javasolt feltételeket, vagy folytatják a harcot amerikai légvédelmi rakéták, hírszerzési adatok és kommunikációs hálózatok nélkül, amelyek lehetővé teszik a hatékony védekezést Oroszország még mindig félelmetes katonai gépezetével szemben.”

Az elemző szerint az ukránok úgy tűnik, hogy négy év kimerítő háború után készek beletörődni az elfoglalt területek elvesztésébe cserébe a béke és a biztonság garantálásáért. De nem világos, hogy elfogadják-e Moszkva feltételeit, amikor Trump javasolja Ukrajnának, hogy májusban tartson népszavazást és választásokat, hogy júniusra hatályba lépjen a fegyverszünet. Oroszország továbbra is követeli, hogy Kijev fogadja el fegyveres erőinek korlátozását és engedje át azokat a városokat, amelyek Ukrajna keleti részén a fő védelmi vonalat alkotják, valamint hogy a biztonsági garanciák ne tartalmazzanak a NATO-tagsággal kapcsolatos elemeket.

„A helyzet gyors rendezése Ukrajnával csak úgy érhető el, ha ösztönözzük Putyin invázióját és kényszerítjük Kijevet elfogadni az elfogadhatatlant, és akkor nem lesz béke” – összegezte.