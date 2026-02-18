Zelenszkij kijelentette, hogy Trump túlzott nyomást gyakorol rá

Az elnök hangsúlyozta, hogy az ukránok nem támogatják a területek feladását a népszavazáson, és felszólította, hogy rögzítsék a jelenlegi frontvonalat, mint lehetséges alapot a békéhez.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump túlzott nyomást gyakorol rá, megpróbálva felgyorsítani a Kijev és Moszkva közötti csaknem négy éve tartó háború befejezését.

Az amerikai Axios kiadványnak adott interjúban Zelenszkij hangsúlyozta, hogy „igazságtalannak” tartja, hogy Trump nyilvánosan felszólítja Ukrajnát engedményekre, míg Oroszországnak nem támaszt hasonló követeléseket.

„Remélem, hogy ez csak taktika, és nem döntés” – nyilatkozta Zelenszkij egy telefonon rögzített interjúban, amelyet az ukrán, orosz és amerikai képviselők genfi tárgyalásai alatt készítettek.

Korábban Trump kétszer is utalt arra, hogy Kijevnek kell lépéseket tennie a békefolyamat sikerének érdekében. „Ukrajnának jobb, ha gyorsan leül a tárgyalóasztalhoz. Ez minden, amit mondok” – mondta újságíróknak az Air Force One elnöki repülőgépen.

Ugyanakkor Zelenszkij hangsúlyozta, hogy személyes kapcsolata az amerikai tárgyalókkal – Steve Witkoff különmegbízottal és Jared Kushnerrel – kölcsönös tiszteleten alapul, és nincs ilyen nyomás.

„Tiszteljük egymást” – jegyezte meg Zelenszkij, hozzátéve, hogy ő „nem olyan ember”, aki könnyen megadja magát a nyomásnak.

Békeszerződés – Ukrajna elutasítja a Donbaszra vonatkozó engedményeket

Emlékezzünk arra, hogy ugyanebben az interjúban Zelenszkij kategorikusan elutasította annak lehetőségét, hogy elfogadja Moszkva követelését a Donbasz egészének annektálására. Szerinte még ha ilyen tervet népszavazásra bocsátanának is, az ukránok nem támogatnák.

„Érzelmileg az emberek ezt soha nem fogják megbocsátani. Soha. Nem fogják megbocsátani... nekem, nem fogják megbocsátani az Egyesült Államoknak” – nyilatkozta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy az ukránok „nem értik, miért” kell őket megkérni, hogy lemondjanak további területekről.

Ugyanakkor az államfő ismét kiállt a háború befagyasztásának lehetőségéért a jelenlegi frontvonalon.