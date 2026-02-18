Zelenszkij döntése miatt nem érkezik kőolaj Magyarországra

Zelenszkij döntésén múlt, hogy január vége óta nem jön kőolaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken, és emiatt a Mol közölte, a stratégiai tartalékhoz kell nyúlni.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az Igazság órája című műsorban kedden elmondta, hogy Ukrajna zsarolja Magyarországot, ezzel beavatkozik a választásokba, veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, „mert nem támogatjuk az ambícióit az Európai Unióban”.

Kedden Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára is kommentálta a történteket. Szerint vállalatokra tartozó ügy a magyarországi orosz olajszállításokkal kapcsolatos problémák megoldása, valamint a horvát területen át történő üzemanyag-szállítás lehetősége, amelyről az illetékes vállalatok szintjén tárgyalnak.

Közölte, hogy Moszkva továbbra is kapcsolatban áll az orosz olaj európai vásárlóival, azonban a helyzetét bonyolítja Ukrajna álláspontja, amely nem engedélyezi a tranzitszállításokat.

„Természetesen Ukrajna bizonyos mértékű energetikai zsarolást alkalmaz egy EU-tagállam, Magyarország ellen” – monda a Kreml szóvivője újságírói kérdésre válaszolva.

Orbán Balázs szerint a Barátság kőolajvezetéken érkező kőolaj sokkal olcsóbb, mint a Brent olaj, ezt a különbözetet elvonják és „rezsicsökkentés formájában visszaadják a lakosságnak”, vagyis a magyarok az olcsó orosz olajnak köszönhetően fizetnek kevesebbet a rezsiért, mint más európai országokban élők.

Közölte: higgadtan, de ellent kell mondani az ukrán zsarolásoknak, és egyértelművé tenni, nem vagyunk hajlandóak elfogadni egy ilyen nyomásgyakorlást – írja a Ripost.