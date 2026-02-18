Ukrán katonák beszámolnak a fronton tapasztalt „rémálomról”

Az ukrán katonák extrém körülmények között harcolnak Myrnohrad város közelében, amely Pokrovszktól csak néhány kilométerre északkeletre fekszik. A Kyiv Independent szerint Oroszország 2025 vége óta jelentősen fokozta támadásait ebben a régióban. Myrnohrad, amely egykor csendes hely volt, mára heves harcok színterévé vált. Az orosz csapatok megpróbálják bekeríteni a várost és elvágni a fontos ellátási útvonalakat.

A katonák „rémálomról” számolnak be

Az ukrán egységek katonái leírják azokat a nehéz körülményeket, amelyek között küzdenek. Az út a frontvonalig veszélyes és hosszú – gyakran akár 22 kilométer is lehet. „Ha megállsz, meghalsz” – mondja Mykola, a 38. tengeri dandár 22 éves katonája. Ezt „rémálomnak” nevezi, és a minden lépésüket figyelő orosz drónok állandó fenyegetéséről számol be. A katonáknak folyamatosan változtatniuk kell útvonalukat, mivel Oroszország célzottan támadja azokat aknákkal vagy bombákkal.

A drónok ellenőrzik a csatateret

Az orosz drónok szinte lehetetlenné teszik az ukrán csapatok biztonságos mozgását. A Kyiv Independent szerint mindkét fél körülbelül 30 kilométerre bővítette az úgynevezett „halálzónát”. A járművek már nem használhatók – a katonák kénytelenek gyalog menni. Különösen veszélyesek az úgynevezett KAB sikló bombák, amelyek még nagy épületeket is elpusztíthatnak, és gyakran egész egységeket temetnek el a romok alatt, meséli a 26 éves Valentyn a 25. légitámadó dandártól.

A katonáknak elhagyott épületekben kell elbújniuk, hogy elkerüljék a támadásokat. Mykola elmeséli, hogyan alakított át egy kétszintes házat védelmi állásponttá anélkül, hogy megváltoztatta volna a külső szerkezetét, hogy ne fedezzék fel.