Ukrajna a francia forradalom idejéből származó technológiát használ Oroszország elleni támadásokhoz

A francia forradalom idejéből származó katonai technológia – a légballonok – egyre aktívabban tér vissza a modern harctérre

A The Wall Street Journal szerint az ukrán fegyveres erők sikeresen használják őket támadásokhoz Oroszország belsejében, valamint felderítéshez, szállításhoz és csalinak.

A légballonok felderítést végezhetnek és hasznos rakományt szállíthatnak. Gyakorlatilag láthatatlanok a radarok számára, és magasra repülnek a rádióelektronikai harci vonalak felett, amelyek más repülőgépeket tesznek harcképtelenné. Fegyvereket is szállíthatnak, beleértve a kamikaze támadó drónokat, több ezer kilométerre, hogy távoli célokat támadjanak meg.

„Kijev, amelynek nincs elegendő finanszírozása és hozzáférése a modern fegyverekhez, a légballonokat választotta olcsó alternatívaként, amely aszimmetrikus előnyt jelent a helyi széláramlatok formájában” – írja a lap.

Légballonok távolsági csapásokhoz

Források szerint Ukrajna röviddel Oroszország inváziója után kezdte el használni a légballonokat, hogy bombákat vagy gránátokat dobjon le és kimerítse az orosz védelmet, olyan rakományokat szállítva, amelyek a radarokon harci repülőgépeknek tűntek. 2024-ben Ukrajna elkezdte használni a légballonokat, gyakran amerikai beszállítóktól, kis kamikaze-fegyverek szállítási rendszerként, amelyek önállóan repülnek a pontos célpont felé.

A helyzetet ismerő források szerint ez a kombinált akció lehetővé tette, hogy mélyen az orosz területre – olajmezőkre és olajfinomítókra, hajózási terminálokra és vasutakra – mérjenek csapásokat, és gyengítsék az orosz gazdaságot:

„Tavaly az ukrán erők légballonokat használtak orosz olajfinomítók, valamint Moszkva és Rjazan elleni támadásokhoz. Források szerint a légballonokat decemberben Moszkvába irányuló csapásmérő drónok szállítására is használták.”

Kedvező időjárási körülmények

A légballonok a széltől függenek. Ukrajnában a keleti szél dominál, ami azt jelenti, hogy az aerostatok természetesen Oroszország felé sodródnak.

Az operátorok szerint az AI és a pontosabb időjárás-előrejelzések kombinációja lehetővé tette a távoli célok pontosabb eltalálását. Az aerostatok szellőzőnyílások vagy propellerek segítségével emelkednek és süllyednek, hogy megtalálják a megfelelő légáramlatokat. Andrew Evans, a amerikai hadsereg felderítő részlegének stratégiai és átalakítási igazgatója megjegyezte, hogy egy néhány száz dollárba kerülő légballon lelövése milliókba kerülhet az ellenségnek.

Modern technológiák

A mai nagy magasságú légballonok hátizsák méretűre összecsukhatók, könnyű kamerákkal és egyéb érzékelőkkel vannak felszerelve, és napenergiával működnek, napfényt elnyelő anyagok vagy kis napelemek segítségével. Önállóan képesek korrigálni az irányt, és az operátorok szoftverfrissítéseket indíthatnak el a ballon küldetésének megváltoztatására.

A brit és németországi székhelyű Planetfall cég olyan csapásmérő drónokat fejlesztett ki, amelyeket 19 mérföld magasságban dobnak le a hőlégballonjaikról, ahol az alacsony hőmérséklet és a ritka levegő komoly károkat okoz a hagyományos drónoknak. A ledobás után a pilóta nélküli repülőgépek szinte függőlegesen tudják eltalálni a célt, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az elfogásukat, és további előnyük, hogy nincs rádiókapcsolatuk vagy hőjelük a motorból, ami elárulhatná őket – mondta a cég alapítója, Viktor Freiherr von Süssind. A cég kutatási és fejlesztési szerződéseket kötött a brit fegyveres erőkkel, és Ukrajna már használja a rendszereit.