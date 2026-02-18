Újabb korrupt sorozótisztet lepleztek le Ukrajnában

Újabb korrupciós ügy tört ki Ukrajnában: a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai távollétében gyanúsítottként hallgatták ki az Odesszai Megyei Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ volt helyettes vezetőjét, valamint anyósát. A volt tisztviselőt illegális meggazdagodás, bűncselekményből származó vagyon legalizálásának megszervezése, valamint hamis adatok közlése miatt gyanúsítják.

A nyomozás szerint 2020 és 2022 között a tisztviselő több mint 37,7 millió hrivnya értékű vagyont szerzett, ami jelentősen meghaladta hivatalos jövedelmét. A vagyont a tényleges tulajdonos elrejtése érdekében közeli hozzátartozók – felesége, anyja, anyósa és a feleség nagyanyja – nevére jegyezték be – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A megszerzett vagyon közé tartozik öt prémium kategóriás autó (például Mercedes-Benz GLE 43 AMG, BMW X7 XDrive 30D és Toyota RAV4 Hybrid), három lakóház telkekkel Odessza megyei Tairove településen, valamint több mint 1,58 millió hrivnya készpénz a saját bankszámlájára elhelyezve.

A volt tisztviselő ellen a Büntető Törvénykönyv 368-5. cikke (illegális gazdagodás), a 27. cikk 3. bekezdése és 209. cikk 3. bekezdése (bűncselekményből származó vagyon legalizálásának megszervezése), valamint a 366-2. cikk 1. bekezdése (hamis adatok a vagyonnyilatkozatban) alapján emeltek vádat.

Anyósát bűnsegédlet és hamisított dokumentum szándékos felhasználása miatt gyanúsították meg.

A nyomozás folyamatban van, intézkedéseket tesznek a teljes vagyon felderítésére és lefoglalására. Korábban a Nemzeti Nyomozóiroda az Odesszai Megyei Toborzási és Szociális Támogatási Központ volt vezetője, Jevhen Boriszov ügyében is befejezte az előzetes vizsgálatot, aki ellen több mint 140 millió hrivnya értékű bűncselekményből származó vagyon legalizálása miatt emeltek vádat.