Trump kedvenc színeivel festeti át az Air Force One-t

Az új színpaletta egy arany vonalat is tartalmaz, amely vizuálisan emeli a repülőgép értékét (képünk illusztráció)

Az amerikai légierő bejelentette az Air Force One új színvilágát. A jövőben az elnöki repülőgép vörös, fehér, sötétkék és arany színű lesz. A norvég „VG” újság szerint a design Donald Trump amerikai elnök első hivatali ideje alatt tett javaslatán alapul. Az új színpaletta egy arany vonalat is tartalmaz, amely vizuálisan emeli a repülőgép értékét. Ezzel felváltja a John F. Kennedy elnöksége óta használt hagyományos világoskék és fehér színekből álló dizájnt.

Trump eredeti tervét elvetették

Trump már első hivatali ideje alatt is javasolt egy hasonló színvilágot. A „VG” szerint azonban ezt a tervet 2022-ben elvetették, mivel a sötétebb színek az repülőgép erőteljesebb felmelegedéséhez vezethetnek.

Az új színpaletta erősen emlékeztet Trump magánrepülőgépének, a „Trump Force One”-nak a színeire. Ez a repülőgép sötétkék és fehér színű, piros csíkkal. Trump maga 2018-ban a CBS-nek nyilatkozta: „Az Air Force One hihetetlen lesz. A világ legjobbja lesz – piros, fehér és kék színben.”

Az Independent arról számol be, hogy a elnöki flotta kisebb repülőgépei, például a kormányzati képviselők számára szolgáló C-32-esek is már az új színekkel lettek festve.

Katar luxusrepülőgépe a flotta részévé válik

A programban egy különleges repülőgép is szerepel, egy luxus Boeing 747-8-as, amelyet Katar ajándékozott az Egyesült Államoknak 2025-ben. A VG szerint a Fehér Ház arra kérte a légierőt, hogy a lehető leggyorsabban alakítsa át ezt a repülőgépet Air Force One-ként való használatra. Az ajándék akkoriban mind a demokraták, mind a republikánusok részéről kritikát váltott ki. Az Independent szerint a repülőgép már nyáron üzemkész lehet.

Az amerikai légierő évek óta dolgozik az elnöki flotta megújításán. Ez magában foglalja két Boeing 747-8 repülőgépet, amelyeket Air Force One-ként fognak használni. Ezeket a gépeket fejlett kommunikációs és védelmi rendszerekkel szerelik fel. A „VG” szerint azonban a projekt jelentős késedelmet szenved: az eredeti tervek szerint 2024-re kellett volna elkészülnie, de a szállításra csak 2028-ban kerül sor. A költségek is jelentősen megnőttek. Míg 2018-ban még 3,9 milliárd dollárt szántak rá, addig mára ez az összeg meghaladja az öt milliárdot.