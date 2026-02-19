Több mint 20 ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén Washingtonban csütörtökön - közölte a Fehér Ház szóvivője szerdán. A csúcstalálkozót a fővárosban működő - Donald Trump nevét viselő - Békeintézetben (Donald J. Trump Institute of Peace) rendezik meg.

Az ülést a fővárosban működő - Donald Trump nevét viselő - Békeintézetben (Donald J. Trump Institute of Peace) rendezik meg

Karoline Leavitt emlékeztetett arra, hogy a Béketanács tagállamai már több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai újjáépítés és humanitárius segélyezés céljaira, valamint a palesztin terület biztonságának megteremtésére. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az összeg felhasználását a Béketanács tagjai felügyelik.

A szóvivő sajnálatosnak mondta, hogy a Vatikán bejelentette, nem vesz részt a testületben, arra hivatkozva, hogy a Béketanács tevékenysége versenyt teremt az ENSZ ezen a téren végzett munkájával. Karoline Leavitt kifejtette: a béke ügye nem lehet "pártállás kérdése, politikai téma vagy vitára okot adó ügy". Kijelentette, hogy a Béketanács egy olyan térség újjáépítése felett őrködik, amelyet erőszak, vérontás és szegénység sújtott túlságosan hosszú ideig.