2026. február 19., csütörtök

Előd

EUR 377.76 Ft
USD 319.16 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Több mint 20 ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén

Donald Trump beszéde nyitja meg a csütörtöki ülést

MH/MTI
 2026. február 19. csütörtök. 7:27
Megosztás

Több mint 20 ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén Washingtonban csütörtökön - közölte a Fehér Ház szóvivője szerdán. A csúcstalálkozót a fővárosban működő - Donald Trump nevét viselő - Békeintézetben (Donald J. Trump Institute of Peace) rendezik meg.

Több mint 20 ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén
Az ülést a fővárosban működő - Donald Trump nevét viselő - Békeintézetben (Donald J. Trump Institute of Peace) rendezik meg
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Karoline Leavitt emlékeztetett arra, hogy a Béketanács tagállamai már több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai újjáépítés és humanitárius segélyezés céljaira, valamint a palesztin terület biztonságának megteremtésére. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az összeg felhasználását a Béketanács tagjai felügyelik.

A szóvivő sajnálatosnak mondta, hogy a Vatikán bejelentette, nem vesz részt a testületben, arra hivatkozva, hogy a Béketanács tevékenysége versenyt teremt az ENSZ ezen a téren végzett munkájával. Karoline Leavitt kifejtette: a béke ügye nem lehet "pártállás kérdése, politikai téma vagy vitára okot adó ügy". Kijelentette, hogy a Béketanács egy olyan térség újjáépítése felett őrködik, amelyet erőszak, vérontás és szegénység sújtott túlságosan hosszú ideig.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink