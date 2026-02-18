A szlovák kabinet úgy döntött, hogy a vésztartalékok egy részét kölcsön formájában átadja a Slovnaft vállalatnak, amely Szlovákia egyetlen olajfinomítóját üzemelteti. A vállalat legfeljebb 250 ezer tonna olajat kaphat, ami egy hónapra elegendő a belföldi piac ellátásának fenntartásához – írja az oroszhirek.hu.

Robert Fico miniszterelnök kijelentette, hogy a Slovnaft finomító leállítja az olajexportot Ukrajnába, és az összes terméket a belföldi piacra irányítja.

A sajtótájékoztatón Fico kijelentette, hogy a Barátság olajvezetéket Szlovákia szükségleteinek kielégítésére építették. Felhívta a figyelmet arra, hogy Pozsony kedvező áron kapta az olajat.

„Ha valaki azt reméli, hogy az olajjal való zsarolással, ahogyan az a gáz esetében történt, erősebb pozíciót érhet el az Európai Unióba való belépéskor, akkor nagyot téved” – mondta Fico.

„Idén januárban annyi villamos energiát szállítottunk Ukrajnába, hogy az kétszerese volt a 2025-ös év egészének. Valószínűleg ezek a szállítások valamilyen jelentőséggel bírnak Ukrajna energiaellátási rendszerében. Ha Zelenszkij úgy véli, hogy ennek semmilyen értéke nincs, akkor felmondhatjuk ezt az együttműködést” – figyelmeztetett Fico.

Február 16-án a magyar MOL csoport bejelentette, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába történő szállítások január 27-től leálltak. A szlovák gazdasági minisztérium a Bloombergnek arról számolt be, hogy a csővezeték Ukrajna területén megsérült.

Robert Fico hírszerzési adatokra hivatkozva közölte, hogy a vezeték valójában működőképes lehet. Szerinte a szállítást az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij „politikai döntése” miatt állították le.

Ugyanezt mondta Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is. Február 15-én kijelentette, hogy technikailag a Barátság vezeték működőképes, és Kijev politikai okokból nem folytatja a szállítást az olajvezetéken.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára azt mondta, hogy Kijev energetikai zsarolással él az EU tagállamaival szemben.