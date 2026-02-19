Szigeteket ajándékoznak egy európai országban

Svédország rendelkezik a világ legtöbb szigetével, egész pontosan 267 ezer 570 darabbal. Az északi nemzet azonban most szó szerint elajándékozza őket, legalábbis egy évre. Különleges játékot indított a Visit Sweden.

Az ország turizmusáért felelős vállalat a Visit Sweden öt szerencsés nyertesnek kínál lehetőséget, hogy egy saját svéd sziget gondnoka legyen, egy esztendő erejéig. A kezdeményezés a nemzetközi utazókat célozza meg, és nem nyitott svéd állampolgárok számára – írja az Origo.

Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen és Marsten szigetét ajándékozzák oda a legkreatívabb pályázóknak, akiknek 18 éven felülinek kell lennie, és egy saját készítésű, rövid videóban kell elmesélniük, miért is érdemelnének meg egy saját svéd szigetet.

A játék határideje április 17-e, a nyerteseket pedig júniusban hirdetik ki. A játék további részletei a Visit Sweden weboldalán olvashatók.

A zsűri által kiválasztott legkreatívabb pályaművek készítői egy teljes évre szóló sziget használati jogot kapnak, egy oklevéllel, egy hivatalos szerződéssel, valamint egy oda-vissza szóló repülőjeggyel együtt.

A nyertesek szigetőrként szabadon élvezhetik a szigetet, természetesen tekintettel a svéd törvényekre, a vadvilágra, a környezetre és más látogatókra. A sziget hivatalos neve nem változtatható meg.