Szigeteket ajándékoznak egy európai országban
Április 17-ig lehet jelentkezni
Az ország turizmusáért felelős vállalat a Visit Sweden öt szerencsés nyertesnek kínál lehetőséget, hogy egy saját svéd sziget gondnoka legyen, egy esztendő erejéig. A kezdeményezés a nemzetközi utazókat célozza meg, és nem nyitott svéd állampolgárok számára – írja az Origo.
Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen és Marsten szigetét ajándékozzák oda a legkreatívabb pályázóknak, akiknek 18 éven felülinek kell lennie, és egy saját készítésű, rövid videóban kell elmesélniük, miért is érdemelnének meg egy saját svéd szigetet.
A játék határideje április 17-e, a nyerteseket pedig júniusban hirdetik ki. A játék további részletei a Visit Sweden weboldalán olvashatók.
A zsűri által kiválasztott legkreatívabb pályaművek készítői egy teljes évre szóló sziget használati jogot kapnak, egy oklevéllel, egy hivatalos szerződéssel, valamint egy oda-vissza szóló repülőjeggyel együtt.
A nyertesek szigetőrként szabadon élvezhetik a szigetet, természetesen tekintettel a svéd törvényekre, a vadvilágra, a környezetre és más látogatókra. A sziget hivatalos neve nem változtatható meg.