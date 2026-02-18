Külföld
Súlyos pusztítást okoztak a ciklonok és esőzések Afrika déli részén
Kijutott a rossz égi áldásból
A jelentésben aláhúzzák, hogy a súlyos időjárási körülmények összesen mintegy másfélmillió embert érintenek, beleértve 170 ezer belső menekültet is. Az összeállítók kiemelték Madagaszkárt, ahol a szigetre egymás után lesújtó két ciklon nyomán súlyos károk keletkeztek a kritikus infrastruktúrában és körülbelül 475 ezer embernek van szüksége humanitárius segítségre. A Fytia és Gezani ciklonnal összefüggésben a madagaszkári katasztrófavédelem legkevesebb 73 halottról tud. Mozambikra kitérve felhívták a figyelmet arra, hogy az országban dúló áradások mintegy 723 ezer embert érintenek, és tovább súlyosbították az élelmiszerbizonytalanságot is.
Az áradások, illetve a Madagaszkár felől érkező Gezani ciklon nyomán több mint 210-en meghaltak. Halálos áldozatokat jelentette a Dél-afrikai Köztársaságból, Zimbabwéből és Zambiából is, ahol emellett kolerás megbetegedéseket is regisztráltak. A termőföldek megsemmisülése tovább súlyosbítja az élelmiszerbizonytalanságot, amely az el Nino-jelenséggel összefüggő szárazság miatt már korábban is súlyos gondokat okozott a régióban - figyelmeztettek a beszámolóban. A világszervezet az erre a célra létrehozott Központi Vészhelyzeti Segélyalapjából (CERF) már összesen ötmillió dollárt (1,5 milliárd forint) szabadított fel Madagaszkár, 9,5 millió dollárt (hárommilliárd forint) pedig Mozambik javára.