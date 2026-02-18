Súlyos pusztítást okoztak a ciklonok és esőzések Afrika déli részén

Több mint 300 halálos áldozata van már az Afrika déli térségét december közepe óta sújtó ciklonoknak és heves esőzéseknek az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala (OCHA) által szerdán közzétett beszámoló szerint, amelyben élelmiszerbizonytalanságra és járványveszélyre hívják fel a figyelmet, elsősorban Madagaszkárral, Zambiával, Mozambikkal és a Dél-afrikai Köztársasággal kapcsolatban.

A jelentésben aláhúzzák, hogy a súlyos időjárási körülmények összesen mintegy másfélmillió embert érintenek, beleértve 170 ezer belső menekültet is. Az összeállítók kiemelték Madagaszkárt, ahol a szigetre egymás után lesújtó két ciklon nyomán súlyos károk keletkeztek a kritikus infrastruktúrában és körülbelül 475 ezer embernek van szüksége humanitárius segítségre. A Fytia és Gezani ciklonnal összefüggésben a madagaszkári katasztrófavédelem legkevesebb 73 halottról tud. Mozambikra kitérve felhívták a figyelmet arra, hogy az országban dúló áradások mintegy 723 ezer embert érintenek, és tovább súlyosbították az élelmiszerbizonytalanságot is.

Az áradások, illetve a Madagaszkár felől érkező Gezani ciklon nyomán több mint 210-en meghaltak. Halálos áldozatokat jelentette a Dél-afrikai Köztársaságból, Zimbabwéből és Zambiából is, ahol emellett kolerás megbetegedéseket is regisztráltak. A termőföldek megsemmisülése tovább súlyosbítja az élelmiszerbizonytalanságot, amely az el Nino-jelenséggel összefüggő szárazság miatt már korábban is súlyos gondokat okozott a régióban - figyelmeztettek a beszámolóban. A világszervezet az erre a célra létrehozott Központi Vészhelyzeti Segélyalapjából (CERF) már összesen ötmillió dollárt (1,5 milliárd forint) szabadított fel Madagaszkár, 9,5 millió dollárt (hárommilliárd forint) pedig Mozambik javára.