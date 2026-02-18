Külföld
Repülő atomerőművet villantott az Egyesült Államok
Az új technológia gyorsan telepíthető, és rugalmasan alkalmazható
Az amerikai energiaügyi minisztérium és a Pentagon közös művelete során egy kisméretű atomreaktort szállítottak Kalifornia területéről Utah államba egy Boeing C-17 Globemaster III típusú katonai szállítógéppel. A demonstráció azt hivatott igazolni, hogy a jövőben rövid idő alatt, akár távoli vagy műveleti területeken is telepíthetők lesznek nukleáris energiatermelő egységek – írja a Mandiner.
A Ward típusú mikroreaktort – amelyet egy kaliforniai fejlesztővállalat készített – fűtőanyag nélkül juttatták el a Hill légibázis területére. A repülőgépen utazott Chris Wright energiaügyi miniszter, valamint Michael Duffy, a védelmi minisztérium beszerzésekért és fenntarthatóságért felelős államtitkára is. A résztvevők áttörésként értékelték az eseményt az amerikai nukleáris ipar és katonai logisztika szempontjából.
A védelmi tárca álláspontja szerint az ilyen típusú reaktorok lehetővé tehetik, hogy a hadsereg ott jusson stabil áramforráshoz, ahol és amikor arra szükség van.
A program illeszkedik Donald Trump energiapolitikai elképzeléseihez. A kormányzat a kis, moduláris reaktorokat az amerikai energiatermelés bővítésének egyik kulcsfontosságú eszközeként kezeli, részben nemzetbiztonsági megfontolásokból, részben pedig a mesterséges intelligencia-ipar növekvő energiaigénye miatt.
A mikroreaktorok támogatói szerint ezek az egységek kiválthatják a nehezen megközelíthető helyszíneken alkalmazott dízelgenerátorokat, amelyek folyamatos üzemanyag-ellátást igényelnek, és katonai környezetben jelentős logisztikai terhet, illetve kockázatot jelentenek.
A bemutatott mikroreaktor valamivel nagyobb egy személyautónál, és maximális teljesítményen akár 5 megawatt villamos energiát képes előállítani, ami körülbelül ötezer háztartás ellátására elegendő. A tervek szerint a nyár folyamán alacsony teljesítményen indul a próbaüzem, majd fokozatosan növelik a kapacitást.
A fejlesztő vállalat 2027-ben kísérleti jelleggel már értékesítene áramot, 2028-ra pedig kereskedelmi működést tervez. Ehhez azonban – közlésük szerint – elengedhetetlen a szövetségi kormány támogatása, különösen a nukleáris fűtőanyag-gyártás és az urándúsítás hazai kapacitásainak bővítése terén.