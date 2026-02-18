Oroszország szimulálja a Balti-tenger lezárását

Oroszország erősíti jelenlétét a Balti-tengeren: Kalinyingrádban a haditengerészet rakétákkal, drónokkal és taktikai manőverekkel gyakorolja a stratégiai lezárást.

2026. február 16-án az orosz haditengerészet nagyszabású gyakorlatot hajtott végre Kalinyingrádban, amelynek során szimulálták a Balti-tenger stratégiai lezárását. A haditengerészet médiaszolgálatának jelentései szerint a gyakorlat során partvédelmi rakétarendszereket is bevetettek.

A finn online hírportál Verkkouutiset szerint a gyakorlat elektronikus rakétakilövéseket, valamint taktikai manővereket, például gyors pozícióváltásokat, álcázást és mozgást nehéz terepen is magában foglalt. Drónokat vetettek be a kilövési pozíciók megfigyelésére és biztosítására.

Kaliningrád kulcsfontosságú régió Oroszország katonai stratégiájában

Kaliningrád központi szerepet játszik az orosz fegyveres erők regionális terveiben. Moszkva folyamatosan beruház a partvédelmi rendszerekbe, amelyek célja a NATO tengeri manővereinek megnehezítése a Balti-tengeren. A Bal-rendszerek e stratégia lényeges részét képezik, és hadihajók elleni védelemre szolgálnak. A Verkkouutiset szerint ezek egy radarral felszerelt tűzvezérlő járműből és legfeljebb négy mobil indítóberendezésből állnak, amelyek mindegyike nyolc H-35 hajóellenes rakétát hordoz.

A Bal-rendszer teljesítményjellemzői

A Bal-rendszert nyugati rakéták, például a Harpoon ellensúlyozására fejlesztették ki. A H-35 rakéták hatótávolsága 120 és 250 kilométer között van, és 145 kilogrammos robbanófejjel vannak felszerelve. Inerciális és radarvezérlés kombinációját használják, hogy pontosan eltalálják célpontjukat. A rakéta indítása után a rendszer néhány percen belül áthelyezhető egy új helyre, ami növeli mobilitását és bevethetőségét.