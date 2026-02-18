Olasz szélsőbal és francia radikálisok? - Meloni pártja vádol

Az Olasz Testvérek (FdI) jobboldali kormánypárt bizonyítékokat mutatott be a római parlamentben a szélsőbaloldali Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS) párt és a Franciaországban egy radikális jobboldali aktivista halála ügyében meggyanúsított radikális baloldali politikusok közötti kapcsolatról.

A francia ügyészség kedd esti bejelentése szerint a gyilkosságért kilenc embert őrizetbe vettek, köztük Jacques-Elie Favrot-t, aki az Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak a parlamenti asszisztense.

Fabio Rampelli, a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek jobboldali kormánypárt képviselőházi frakcióvezető-helyettese videófelvételeket mutatott be, amelyek szerint Raphael Arnault és Jacques-Elie Favrot január 7-én részt vett az olasz főváros hetedik kerületében rendezett szélsőbaloldali tüntetésen.

A két francia politikus azon a megmozduláson vett részt, amely az úgynevezett Acca Larenzia egykori szélsőjobboldali központnál zajlott, ahol jobboldali csoportok minden évben megemlékeznek az 1978-ban, a terrorizmus óloméveiben szélsőbaloldaliak által megölt három olasz szélsőjobboldali aktivistáról.

Raphael Arnault az eseményen az európai antifasiszta erők összefogására szólított fel Róma városa védelmében, azzal vádolva Giorgia Meloni miniszterelnököt, hogy felelős a neofasiszta és neonáci mozgalmak újraébredése és erősödése miatt.

Az Olasz Testvérek frakcióvezető-helyettese azt hangoztatta, hogy a római kerület polgármestere, Amadeo Ciaccheri, a Zöldek és Baloldal politikusa az alkalomból a főváros, Róma logójával ellátott emléktáblát adott át Raphael Arnault-nak.

Fabio Rampelli az olasz belügyi hatóságoktól vizsgálatot követelt, hangoztatva, hogy Raphael Arnault-t hazájában is veszélyes személynek nyilvánították.

Rampelli hozzátette, hogy Arnault római beszédét követően közölték január 21-én azt a nemzetközi antifasiszta kiáltványt, amelyhez az AVS több politikusa, köztük Ilaria Salis európai parlamenti képviselő is csatlakozott.

Franciaországban egy huszonhárom éves diák, Quentin Deranque szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.

Járókelők felvételei szerint Quentin Deranque-ot legalább hat maszkot és kapucnit viselő férfi bántalmazta. A fején súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

Raphaël Arnault – képviselővé való megválasztása előtt – megalapította az azóta hatóságilag feloszlatott La June Garde (A Fiatal Gárda) nevű antifasiszta kollektívát, amelyet a francia kormány és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés napok óta vádol a diák megölésével.

Jacques-Elie Favrot vasárnap az ügyvédjén keresztül tagadta, hogy „felelős lenne ezért a tragédiáért”, és közölte, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére áll, a parlamenti asszisztensi állásáról pedig lemondott.

Az AVS olasz parlamenti képviselője, Angelo Bonelli szerdán Matteo Piantedosi belügyminiszterhez fordult, miután állítása szerint a francia diák halála óta halálos fenyegetéseket kap, amelyek legközelebbi családtagjait is érintik. Ugyanerről számolt be az AVS másik vezető politikusa, Nicola Fratoianni.

Január 31-én a Torinóban rendezett szélsőbaloldali tüntetésen, amelyen az AVS politikusai is részt vettek, feketébe öltözött, arcukat eltakaró tüntetők körbevettek és kalapáccsal ütöttek egy rendőrt.